Rabiot ci ripensa in base all’allenatore: “Deciderà entro questa data”

Rabiot, alla fine, potrebbe riconsiderare la proposta di rinnovo della Juve, nonostante abbia mercato in Europa: c’entra anche il nuovo allenatore.

Da fedelissimo di Allegri, Rabiot potrebbe essersi già convertito alla nuova fede che sembra animare le speranze e le fantasie del mondo juventino. A sorpresa, il centrocampista francese si è infatti lasciato andare nelle scorse ore a dichiarazioni di apprezzamento nei confronti di Thiago Motta. In un’intervista, il francese ha infatti ricordato di averci giocato insieme, con Motta.

Al PSG tutti i calciatori più “grandi” erano fraterni con lui e lo hanno aiutato a crescere. Ma il centrocampista bianconero ha poi confessato di aver sempre avuto un rapporto particolare con Thiago Motta, con cui faceva spesso coppia in mediana. Quindi l’allegriano Adrien Rabiot potrebbe essere intrigato dalla possibilità di continuare alla Juve, nel caso in cui arrivasse un nuovo allenatore come Motta.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha parlato della situazione della Juve, riguardo ai rinnovi e al progetto tecnico, ai microfoni di Tv Play. “Se ci fosse un dopo-Allegri“, ha esordito Guidi, “credo sarebbe sicuramente Motta la prima scelta da parte di Giuntoli“.

Secondo Guidi, Thiago Motta è infatti il profilo più apprezzato tecnicamente, ma anche il più accessibile, dato che non pretende un ingaggio altissimo e potrebbe aver voglia di passare a un top-club dopo aver dimostrato di essere un grande coach al Bologna.

Rabiot ancora alla Juve: “Valuterà altre offerte e il nuovo allenatore della Juve“

“Credo che Motta sarebbe priorità per la Juve“, ha spiegato l’intervistato, “ma sempre qualora il matrimonio con Massimiliano Allegri dovesse chiudersi con un anno di anticipo. E non è detto”.

Dopodiché il giornalista ha parlato di Yildiz. “Per età e per potenziale, oltre che per questo feeling che si è creato con l’ambiente Juventus, è un giocatore importante: come figura è il 10 del futuro. Credo che sia l’unico giocatore per cui anche di fronte a un’offerta tra virgolette conveniente, perché si farebbe plusvalenza pura, per cui la Juve farebbe muro”.

Infine, ecco secondo Guidi, come si comporterà Rabiot sul rinnovo. “Non è scontato che Rabiot non rinnovi. In maniera indiretta, dalla Continassa trapela una discreta speranza che di poterlo trattenere. È chiaro però che poi questa speranza si scontra con alcuni discorsi sostanzialmente economici. Perché un conto è rinnovare per un anno con un piccolo aumento, però la Juve un contratto più lungo di 2 anni, anche a questa cifra non può e non vuole offrirlo, ammesso che Rabiot accetti“.

“Rabiot, che è un giocatore che farà l’Europeo e ha mercato, valuterà altre offerte. Però lui ha detto che deciderà prima dell’Europeo. E molto dipenderà anche da cosa succederà ad Allegri”.