Gratta e vinci, ha fatto la frittata: golosa al quadrato

Gratta e vinci, che insaziabile golosona: la sorpresa inaspettata ha fatto sì che si ricredesse su tutta la linea.

Il suo nome è Melissa Blessing. Il verbo to be, per quanti non masticano l’inglese, è l’equivalente del nostro benedire. E mai cognome fu più azzeccato di questo, dal momento che la donna in questione è stata effettivamente graziata, anzi è proprio il caso di dire benedetta, dalla dea bendata. In una maniera peraltro molto insolita, come vedrete a breve.

Ogni anno, puntualmente, la sua famiglia, che vive nella contea di Harford, nel Maryland, organizza un evento che è oramai diventato un appuntamento fisso ed irrinunciabile. Una caccia alle uova, la si potrebbe definire, che si tiene ovviamente a ridosso della Santa Pasqua. C’è una sola regola da rispettare: niente bambini. L’evento è riservato ai soli adulti, ragion per cui le sorprese contenute nelle uova di cioccolata sono serie e “per grandi”. E pensato su misura per i grandi è anche il regolamento della caccia alle uova, alla quale Melissa sembra essere particolarmente affezionata.

Sostanzialmente, funziona così: la famiglia compra un certo numero di uova e inserisce all’interno di ciascuno di essi un biglietto della lotteria istantanea. I prodotti vengono distribuiti in maniera del tutto casuale: ad ogni partecipante viene assegnato un numero e ad ogni numero coincide, a sua volta, un uovo ben preciso. Tutto avviene per caso, dunque, nell’ambito di questo appuntamento così divertente ed insolito.

Gratta e vinci, benedetta di nome… e di fatto

Melissa Blessing vi prende parte non perché sia un’habitué del gioco d’azzardo, ma perché le piace l’atmosfera goliardica che si crea ogni qualvolta scocca l’ora della caccia alle uova da lei tanto amata. Poco le importava, quindi, dei premi in palio: essendo lei una giocatrice occasionale, non ha mai confidato troppo nella dea bendata e nei Gratta e vinci.

Si è dovuta ricredere, però, l’operatrice del 911 della contea di Harford. Se fino a quel momento aveva vinto con i grattini 2 dollari al massimo, la Pasqua 2024 ha cambiato del tutto le carte in tavolo. Un guadagno inaspettato si nascondeva all’interno del suo uovo di cioccolata. Una sorpresa niente male che ha fatto sì che Melissa si ricredesse, per forza di cose, sul potenziale insito nelle lotterie istantanee.

Nel Gratta e vinci che le è toccato in sorte c’era, infatti, un premio ancor più goloso del fondente che custodiva al suo interno quella magica sorpresa. Il Money Money Money ricevuto in dono dalla famiglia le ha fruttato, pensate un po’, il premio massimo, pari a 50mila dollari.