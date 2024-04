Mercato Inter in stallo: “Il sogno è Gudmundsson come vice Thuram”

L’Inter continua a seguire Gudmundsson, che il Genoa valuta sui 30 milioni: l’islandese potrebbe essere il vice Thuram che è mancato in questa stagione.

Paolo Bargiggia ha parlato di mercato ai microfoni di TvPlay, partendo dalle voci di un passaggio di Thiago Motta dal Bologna alla Juve, magari insieme a Zirkzee. Proprio a proposito dell’attaccante olandese, il giornalista ha spiegato che bisogna smentire una trattativa con la Juve. “Credo che Zirkzee possa andare al Milan. E la Juve, tra l’altro, deve rispettare dei paletti economici importanti“.

Per i bianconeri, secondo Bargiggia, l’unica cosa fattibile al momento è la mezzala. Quindi non arriverà Carnesecchi, dato che l’Atalanta chiede troppo. “Per Calafiori c’è un grandimento tecnico, ma al momento non c’è nessun contatto. Thiago Motta alla Juve è probabile, ma non è certo. Allegri ha il 20-30% di possibilità di permanenza“.

Secondo l’intervistato Il futuro di Allegri non dipende dalla possibile vittoria della Coppa Italia. Sarà la società a decidere in base al nuovo progetto. “Thiago Motta potrebbe essere giusto per la Juve in quanto interprete di un calcio moderno. Con Koopmeiners la Juve ha un accordo di massima con il giocatore, mentre all’Atalanta sarà fatta un’offerta tra i 40 e i 60 milioni di euro senza contropartite. Fergus e Merino sono due alternative“.

Lato Milan, secondo Bargiggia potrebbe andar via uno fra Theo Hernandenz e Maignan: “Maignan ha fatto una richiesta molto importante per il suo rinnovo e per questo potrebbe essere ceduto. Pioli ha buone possibilità di rimanere a Milano, ma la sua permanenza non è ancora certa: dipenderà dal derby e dall’Europa League“.

Un vice Thuram all’Inter: “Piace Gudmundsson“

Riguardo al prossimo allenatore del Napoli, il giornalista ha dichiarato che Italiano è stato bloccato da De Laurentiis, anche se il Napoli proverà fino alla finie a ingaggiare o Antonio Conte o Stefano Pioli. Per l’Inter, invece, i problemi sono i rinnovi di Lautaro e Barella. “Non si sbloccheranno fino a quando non si bloccherà la vicenda di Oaktree“.

“Per gli arrivi difesa seguirei più pista Hermoso che a scadenza e non quella che porta a Scalvini. In attacco, invece, è sempre da tenere in considerazione Gudmundsson come vice Thuram. Da vedere anche la situazione che riguarda Dumfries, che non vuole rinnovare. Carboni vuole determinate garanzie per restare all’Inter”.

Infine il giornalista si è espresso sul passaggio di Manna dalla Juve al Napoli. “Manna al Napoli mi sembra un’operazione su un giovane che gode di buona stampa, ma che ha fatto operazioni solo della NextGen e poi ha sbagliato l’acquisto di Weah. De Laurentiis, se non dovesse cambiare idea, chiuderà con Manna. E la Juve è anche contenta, così Giuntoli si può fare la sua squadra“.