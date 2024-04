Nottingham Forest-Fulham è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Due pareggi di fila per il Nottingham Forest, che hanno però il sapore di due occasioni perse. Sabato scorso i Tricky Trees si sono dovuti accontentare di un punto nello scontro diretto con il Crystal Palace, con Wood che ad inizio ripresa ha replicato al gol ospite di Mateta (1-1).

Risultato identico a quello che i Reds avevano fatto registrare prima della sosta per gli impegni delle nazionali, impattando con il Luton, altra diretta concorrente, a Kenilworth Road. Il problema è che durante la pausa la società è stata raggiunta dalla notizia dei 4 punti di penalizzazione a causa delle presunte violazioni del fair play finanziario e la classifica adesso fa molta più paura. In attesa dell’esito dei ricorsi, il Forest galleggia pericolosamente sulla zona retrocessione ed al momento è terzultimo insieme al Luton, a quota 22 punti. Ogni gara, da qui a fine torneo, diventa dunque una battaglia da vincere a tutti i costi per gli uomini di Nuno Espirito Santo. I quattro punti sono stati indubbiamente una mazzata tremenda, soprattutto a livello psicologico, ma Yates e compagni dovranno trovare le energie per scongiurare quel crollo che potrebbe farli precipitare in Championship dopo sole due stagioni in massima serie.

Fulham ormai salvo

La salvezza è ormai in tasca per il Fulham, che una volta lambita quota 40 punti (ne ha 39), potrebbe provare a dire la sua in una lotta per il settimo posto che li vede ancora in corsa.

Del resto, la squadra allenata dal portoghese Marco Silva ha soltanto 5 punti in meno del West Ham: ci sono i presupposti per regalarsi un finale di stagione all’insegna della spensieratezza, in cui si proverà ad alzare l’asticella. Anche in questo turno i Cottagers saranno “arbitri” nell’infuocata lotta per non retrocedere: sabato hanno riacciuffato in extremis il fanalino di coda Sheffield United (3-3), raggiunto in pieno recupero. Nell’ultimo mese i bianconeri si sono arresi solo al Wolverhampton, ottenendo tre vittorie in cinque partite.

Come vedere Nottingham Forest-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Fulham, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Nottingham Forest ha un’occasione enorme contro una squadra che in trasferta ha vinto solo due partite e che non ha più obiettivi concreti. Non è da escludere un risultato positivo dei Reds in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Fulham

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Felipe, Murillo, Ola Aina; Yates, Sangaré; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Reed; Iwobi, Andreas Pereira, Willian; Rodrigo Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1