Brentford-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Brighton è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nel momento più difficile il Brentford ha tirato fuori l’orgoglio e l’ha fatto sabato scorso davanti al proprio pubblico contro il Manchester United (1-1).

Gli agognati tre punti alla fine non sono arrivati – l’ultima vittoria delle Bees risale a circa due mesi fa – ma gli uomini di Thomas Frank avrebbero meritato senza alcun dubbio di prendersi l’intera posta in palio, avendo costruito il triplo delle azioni da gol rispetto ai più quotati Red Devils. La rete ospite di Mount al 6′ di recupero sarebbe stata un’autentica beffa: a rimettere le cose a posto c’ha pensato Ajer, che ha trafitto Onana a tempo praticamente scaduto. Un punto prezioso, che fa certamente morale in vista delle prossime partite ma che allo stesso tempo non consente al club della capitale inglese di tirarsi fuori da una situazione che da qualche tempo s’è fatta preoccupante. I successi scarseggiano ed il Brentford è precipitato ai margini della zona rossa, pur mantenendo un minimo distacco dalla terzultima, il Luton, che al momento ha 5 punti in meno.

Brighton altalenante

Vedremo se l’ottima prestazione offerta quattro giorni fa è destinata a restare un caso isolato oppure no: ce lo dirà la sfida con il Brighton di Roberto De Zerbi, che le Bees giocheranno nuovamente in casa.

I Seagulls stavolta non sono riusciti a fare lo sgambetto al Liverpool – il tecnico bresciano da quando allena in Premier League non aveva mai perso contro i Reds – arrendendosi 2-1 alla capolista del campionato. Troppi alti e bassi per un Brighton che ad ogni modo può ancora conquistare la qualificazione ad una delle prossime coppe europee (Europa o Conference), restando a soli due punti dal West Ham settimo.

Come vedere Brentford-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Brighton, in programma martedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Brighton, la cui infermeria fatica a svuotarsi – restano out Mitoma, Joao Pedro, Milner, March e Hinshelwood – non è più quello dello scorso anno e neppure quello di inizio stagione. Di gol non ne segna più tantissimi ma al contempo continua a subirne parecchi. Contro il Brentford visto sabato sarà davvero complicato tenere la porta inviolata: diamo fiducia ai padroni di casa in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brentford-Brighton

BRENTFORD (3-4-3): Flekken; Zanka, Collins, Ajer; Roerslev, Janelt, Jensen, Reguilon; Mbeumo, Toney, Wissa.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, van Hecke, Estupinan; Baleba, Gross; Adingra, Lallana, Ansu Fati; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1