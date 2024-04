Lotto, dopo il 47 su Palermo pronti altri colpi: i ritardatari

Lotto, dopo il 47 sulla ruota di Palermo uscito nell’ultimo weekend, ecco gli altri ritardatari che potrebbero spuntare nei prossimi giorni

Nel corso dell’ultimo weekend è uscito il 47 sulla ruota di Palermo, che è venuto fuori 125 estrazioni dopo. E, come al solito succede, quando da un’estrazione spunta un numero che non si vede da molto tempo, sono moltissimi i soldi che poi vengono elargiti con le vincite.

Quasi 2 milioni di euro con il numero svelato prima: 1,7 per la precisione ma poco cambia, perché alla fine è stato più di un quarto di tutte le vincite portate a casa e che quindi rende l’idea di come la gente ci credeva. Questi dati ve li spieghiamo in un altro articolo che abbiamo fatto su IlVeggente.it, adesso, in questo, andiamo a vedere quali rimangono i numeri ritardatari che, siamo sicuri, nel momento in cui usciranno fuori regaleranno altrettanti soldi. Soprattutto uno, che manca da 132 turni.

Lotto, è il 48 il maggior ritardatario

Se il 47 ha “deciso” di essere tirato fuori dall’urna, adesso tocca al 48, che da ben 132 estrazioni manca dalla ruota di Venezia. Al momento è lui il numero più atteso. Poi, a ruota, ci sono l’89 su Torino a 118, il 16 su Cagliari a 106, il 23 su Bari a 85 e il 62 su Venezia a 82.

“Per gli ambi più ritardatari – si legge su Agipronews.it – delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 74 turni. Tra le decine, la 30-39 e la 70-79 su Napoli mancano ora da 43 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 65 turni di ritardo”.

Nell’ultima estrazione, comunque, sono uscite queste combinazioni numeriche da segnalare secondo il sito citato prima: “Un terno di numeretti su Firenze (3-4-8), una quaterna in cadenza 4 su Palermo (4-24-54-64), un ambo gemello su Torino (11-55), un ambo vertibile (25-52) e un terno in figura 7 (25-52-79) sulla ruota Nazionale”. Infine, sotto, potrete trovare la classifica dei numeri che in questo momento mancano da molto tempo.

48 su Venezia da 132

89 su Torino da 118

16 su Cagliari da 106

23 su Bari da 85

62 su Venezia da 82