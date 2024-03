Liverpool-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Brighton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La Premier League com’è noto non si ferma neppure a Pasqua ed e pronta a regalarci una domenica di grandi emozioni. La lotta per il titolo, a due mesi dalla fine del campionato, è ancora apertissima: in vetta ci sono Arsenal e Liverpool, appaiati a quota 64 punti, ma i campioni in carica del Manchester City, che sognano il quarto trionfo consecutivo, sono subito dietro, separati da una sola incollatura dalle due dirette concorrenti.

In questa giornata la ghiotta occasione ce l’hanno i Reds, che possono approfittare dello scontro diretto tra i Cityzens e i Gunners – in campo qualche ora dopo – per tornare davanti a tutti (in caso, ovviamente, di sconfitta dell’Arsenal all’Etihad Stadium). La squadra di Jurgen Klopp prima della sosta era tornata a perdere dopo oltre un mese di imbattibilità, arrendendosi al Manchester United nel quarto di finale di FA Cup: una partita ad alto tasso di spettacolo, decisa ad una manciata di secondi dai calci di rigore da un gol dell’ex promessa dell’Atalanta Diallo (4-3). I Reds, che a febbraio hanno già vinto un titolo battendo in finale di League Cup il Chelsea, restano in ogni caso in corsa su due fronti: possono vincere il campionato ma anche l’Europa League, competizione in cui continuano ad essere i principali favoriti (nei quarti li attende l’Atalanta).

Liverpool ancora imbattuto ad Anfield

Klopp vuole che i suoi ripartano con il piede giusto e nel fortino di Anfield – unico stadio della Premier ancora inespugnato insieme all’Etihad Stadium – va a caccia dei tre punti contro l’incostante Brighton.

Gli uomini di Roberto De Zerbi, in corsa per un piazzamento europeo – sono ottavi, a -2 dal West Ham settimo che ha una gara in più – nell’ultimo match disputato hanno battuto 1-0 la Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League, risultato che non è servito a ribaltare il nettissimo 4-0 dell’andata. Due i clean sheet di fila per la squadra guidata dal tecnico bresciano: siamo di fronte a delle eccezioni, dal momento che raramente la porta del Brighton quest’anno è rimasta inviolata, anche a causa del gioco spregiudicato di De Zerbi. Sempre molto lunga, intanto, la lista degli infortunati: Milner e Joao Pedro, intanto, faranno il possibile per recuperare.

Come vedere Liverpool-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Brighton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool non riesce ad avere la meglio sul Brighton da ben quattro partite e non l’ha mai fatto da quando sulla panchina dei Seagulls c’è De Zerbi. Stavolta, però, i Reds dovrebbero riuscire a sfatare il tabù contro una squadra che in trasferta fatica e che ha collezionato 5 sconfitte nelle ultime sei gare giocate fuori casa. I gol complessivi potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; Adingra, Lallana, Fati; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1