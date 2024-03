Lotto, soldi chiamano soldi: l’investimento frutta 9 milioni di euro

Lotto, soldi chiamano soldi: un investimento che pochissime persone al mondo si possono permettere ha fruttato 9milioni di euro. Ecco la storia

Intanto, partiamo dalla notizia principale: che non è il fatto di aver vinto 9milioni di euro con il Lotto. Ma è la questione relativa se, questa scommessa, possa essere considerata corretta oppure c’è qualcosa dietro. Non tanto per l’enorme somma vinta, ma per quella che nelle Filippine un uomo, con il gioco del Lotto locale, ha deciso di investire.

Questa vincita, secondo quanto riportato da money.it, è sotto la lente d’ingrandimento della Gaming and Entertainment Commission, perché, insieme ad altre centrate nello Stato, è ritenuta sospetta. Perché sì, è vero che vincere ci sta, la fortuna prima o poi può decidere di girare. Ma vincere 9milioni di euro non è una cosa che capita tutti i giorni e non è sicuramente una cosa che passa inosservata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ha investito un milione di euro

La vincita principale, come detto, è quella che un uomo ha piazzato in tre punti vendita diversi per un totale di un milione e mezzo di euro che gli ha regalato 10,5milioni di euro. Una vincita enorme, incredibile. Frutto di un investimento inadeguato, ovvio, per quasi tutte le persone del mondo. Sono pochissime quelle che si possono permettere di fare una giocata del genere.

“Alcuni giocatori hanno messo in allarme le autorità. Dei funzionari del Philippine Charity Sweepstakes Office hanno rivelato in una conferenza stampa che un giocatore ha vinto 36 volte al lotto nell’arco di sei mesi per un totale di 8,325 milioni di pesos filippini, il corrispondente di 455.000 euro” si legge ancora. E questo non è un dato da trascurare perché sappiamo benissimo quanto è difficile vincere al gioco una sola volta, figuriamoci se lo stesso può avvenire moltissime volte in un solo anno. Secondo un senatore delle Filippine tutto questo assomiglia molto ad un’operazione di riciclaggio di denaro sporco, e quindi tutte queste vincite sono sotto osservazione. Nulla di illegale, ovvio, almeno per ora. Però le indagini andranno avanti e si cercherà di capire se questi uomini avevano davvero la disponibilità economica per poter investire tutti questi soldi.