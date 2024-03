Gratta e Vinci, il Buongiorno più bello: vincita massima

Gratta e Vinci, quello che trovato un giocatore del Lazio è il Buongiorno più bello. Con un tagliando dal costo minimo ha portato a casa la vincita massima

Eccoci qui, a raccontare ancora una volta una di quelle vincite che, ogni volta che le leggiamo, ci chiediamo cosa sia potuto succedere. E ci chiediamo, inoltre, che sensazione si possa provare nel momento in cui uno si rende conto di aver stravolto la propria vita con un biglietto del Gratta e Vinci.

Sì, signori, perché è successo di nuovo. A Terracina – così come raccontato da Agimeg.it – in provincia di Latina. Un fortunato del Lazio ha deciso di comprare un tagliando dal costo minimo di soli 2 euro, il “Buongiorno”, e nel momento in cui lo ha grattato ha trovato un simbolo che gli ha permesso di esultare sicuramente in maniera spropositata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Gratta e Vinci, così ha vinto 100mila euro

Il tagliando Buongiorno, come detto, ha un costo commerciale di 2 euro e permette di sognare, come vincita massima, appunto 100mila euro. Ha due modalità di vincita: se si trovano i simboli “Sveglia“, “Giornale” o “Arcobaleno” si vince il premio corrispondente. La seconda si basa su un confronto tra importi: se si trova l’importo del “premio bonus” nei riquadri si vince quell’importo.

E nella ricevitoria Rocci, nel comune laziale, una persona ha acquistato proprio questo tagliando e alla fine è riuscito a trovare il simbolo della sveglia, che gli ha permesso di centrare il colpo massimo, vale a dire centomila euro di vincita che sì, gli cambiano decisamente la vita. “Secondo il titolare della ricevitoria deve trattarsi di un residente della zona. Come si è sparsa la notizia della super vincita, nel locale si sono presentate tante persone per festeggiare l’evento” si legge sul sito citato prima. Tolte le tasse, infine, l’uomo incasserà realmente 80mila euro. Il colpaccio rimane davvero importante.