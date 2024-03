Lotto, 25mila euro grazie al sogno di un viaggio in treno: è andata così

Lotto, ha vinto 25mila euro con un sogno. Ecco la storia che forse accomuna molti italiani che hanno deciso nella loro vita di investire qualche euro a caccia del colpo grosso

Chissà quanti milioni di italiani si sentono accomunati da questa storia. Chissà quanti hanno deciso nel corso della propria vita di giocare al Lotto dopo aver fatto un sogno. Siamo sicuri che anche voi avete sentito una storia del genere e anche voi, almeno una volta, ci avete provato.

E molti, stando a quelle che sono poi le indiscrezioni e le parole, anche conoscenti, ci sono riusciti a vincere qualcosa giocando dopo un sogno. Magari poi si sono anche mangiati le mani per non aver puntato qualcosa in più. Però alla fine dei conti hanno fatto bene: il Lotto rimane sempre e solo un gioco di fortuna e non c’è nessun comun denominatore con quelli che sono i sogni. Sì, a volte le cose accadono e su questo non ci piove. Ma non c’è nessuna correlazione. Certo, se lo andiamo a dire a questo fortunato ragazzo di Riccione che ha centrato un colpo da 25mila euro in questo modo ci riderà dietro.

Lotto, il sogno vale 25mila euro

La storia è raccontata dallo stesso proprietario del locale dove, lo scorso 29 febbraio, è stata centrata une bella vincita con questo gioco. Roberto Amadori, intervistato da Il Resto del Carlino, ha svelato questo: “Un ragazzo riccionese aveva sognato di trovarsi alla stazione di Cagliari, dove prendeva il treno sul binario uno, vagone 5, posto 46. Numeri giocati sulle ruote di Cagliari e Firenze. Dopo vari tentativi nelle settimane precedenti, il 29 febbraio ha portato a casa 25mila euro“.

Sì, avete letto bene: in questo modo, giocando su un sogno ha vinto una somma davvero importante. Ci ha messo un poco di tempo, delle settimane, ma alla fine il suo sforzo è stato ripagato da una bella vincita che no, la vita non la cambia, ma che è evidente l’aiuta eccome. Ecco quindi che tutti adesso andranno a giocare qualcosa dopo aver passato una notte in mezzo alle nuvole. Fortunato è stato anche che quel sogno lo ha ricordato, visto che sono moltissimi quelli che la mattina si svegliano non ricordando davvero nulla. Auguri al ragazzo.