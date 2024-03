Lotto, commerciante vince 15mila euro grazie all’algoritmo

Lotto, un commerciante ha vinto 15mila euro utilizzando l’algoritmo per centrare il colpo vincente. Ecco la storia raccontata da chi ha visto da vicino la giocata

Ci sono i sogni, quelli che, a quanto pare, aiutano anche a vincere al gioco del Lotto. E poi ci sono anche gli algoritmi che, anche in questo caso a quanto pare, aiutano allo stesso modo. Abbiamo visto come, tra algoritmi e intelligenza artificiale, la tecnologia che già nelle nostre vite è entrata in maniera prepotente, si appresta a stravolgere anche quello che è il mondo delle scommesse e non solo.

Facciamo degli esempio: pochi giorni fa nel report che SportRadar ha messo nero su bianco sul pericolo combine nel mondo delle scommesse, ha scritto che l’intelligenza artificiale ha aiutato e pure parecchio su questo campo. Messa in questo modo allora è solo un bene, così come è un bene, in questo caso per gli utenti, cercare di vincere qualcosa aiutandosi con la tecnologia. Che poi è quello che ha fatto, almeno sentendo la storia raccontata da Il Resto del Carlino, un utente di Riccione, che ha visto in questo modo nella tabaccheria Amadori.

Lotto, 15mila euro così

“Si tratta di un commerciante di Rimini di circa 50 anni, un mio cliente da tempo, che elabora i sistemi usando un algoritmo – ha spiegato alla fonte citata prima Roberto Amadori, titolare dell’attività commerciale – all’estrazione di sabato sera, puntando sulla ruota di Torino ha vinto puntando sui numeri 7, 36, 19 e 41. Ha totalizzato così due terni e quattro ambi con lo stesso sistema”.

La vincita è stata di 15.400euro, tantissimi soldi con un minimo investimento. Insomma, un colpo da persona intelligente in questo caso, aiutato da quelli che sono i numeri. C’è comunque da ribadire una cosa, come abbiamo fatto altre volte proprio da queste colonne: nella maggior parte dei casi, quasi nel 100% della totalità, l’unica cosa certa è che per vincere serve solo la fortuna e nient’altro. Anche perché, prendendo ad esempio i numeri ritardatari, ogni volta che c’è un’estrazione non cambia minimamente nessuna possibilità che quei numeri che si fanno attendere escano. Insomma, fortuna e basta. Però bravo lo stesso al commerciante e i migliori auguri.