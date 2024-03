Paola Egonu, è deciso: retromarcia, si torna a Istanbul

Paola Egonu, adesso è ufficiale: l’opposto di Cittadella farà ritorno in Turchia, dove ha già giocato la scorsa stagione.

Dire che si tratti di un risultato storico non renderebbe bene l’idea di quanto mirabolante sia l’impresa sulla quale lei e le sue compagne di squadra hanno messo la firma qualche sera fa. Semplicemente non era mai successo prima d’ora che una squadra di Milano riuscisse a centrare nientepopodimeno che la finale di Champions League.

E non è un caso che una in particolare, ovvero il Vero Volley, ce l’abbia fatta proprio adesso. Il merito è per buona parte di Paola Egonu, che ha messo a ferro e fuoco la difesa del Fenerbahce segnando la bellezza di, udite udite, 35 punti. Non ha dato loro tregua, sebbene ci siano volute oltre due ore di gioco per decretare quale tra le due squadre meritasse la vittoria e il conseguente accesso alla prestigiosissima finale.

“Sono orgogliosa della mia squadra e non ho parole per descrivere la felicità che provo – ha raccontato l’opposto di Cittadella alla fine della gara – Nell’ultimo set, quello decisivo, siamo state brave a fare le scelte giuste, ad avere coraggio e a non farci sovrastare dall’entusiasmo delle avversarie, spinte da 7000 tifosi”. Ci è voluto un coraggio da leoni, dunque, per realizzare questo “capolavoro”. Ma ci è voluta anche tanta forza, la stessa che ora lei e le sue compagne dovranno mettere al servizio della squadra affinché i tifosi possano toccare il cielo con un dito.

Paola Egonu torna a Istanbul: missione Champions League

Sarebbe un vero sogno, farcela, per il Vero Volley Milano, promosso nel campionato di Serie A1 10 anni fa e in attesa, adesso, di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama europeo.

Potrebbe farlo già il 5 maggio, giorno in cui la squadra lombarda potrà concretamente inseguire la Champions League. Lo farà peraltro in una cornice assai cara alla regina del momento, Paola Egonu, che prima di vincere dovrà fare un piccolo passo indietro. La 25enne di Cittadella dovrà inserire la retromarcia e fare ritorno a Istanbul, dove ha giocato la scorsa stagione, perché è lì che si disputerà la finale dell’attesissimo evento.

Proprio col VakifBank aveva già provato, nel 2023, a realizzare il sogno di vincere la Champions, come aveva fatto nel 2019 a Novara e nel 2021 a Conegliano. Ovunque lei vada, insomma, magicamente la sua squadra riesce ad assaporare l’ebbrezza di stare sul tetto d’Europa. Che possa essere questa, finalmente, la volta buona?