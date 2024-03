Scommesse, i calci d’angolo valgono oro: così ha vinto 17mila euro

Scommesse, i calci d’angolo valgono davvero oro. In questo modo è riuscito nel colpaccio grosso che vale la bellezza di 17mila euro

Ci sono quelle schedine che uno decide di giocare cercando in qualche modo chissà, magari di cambiare per un certo periodo la propria vita e non accontentarsi di una somma poco superiore all’importo. Di solito quelli che giocano molti soldi vanno per il raddoppio dell’importo stesso o al massimo per la triplicazione, scegliendo poche partite. Ed è anche giusto così, in un caso del genere.

Ma ci sono quelli che una volta ogni tanto decidono di giocare una schedina “pazza”, toccando come nel fatto che vi stiamo per raccontare anche una quota che supera mille volte la posta. Sì, proprio così, perché nella storia raccontata da Agimeg.it un uomo ha deciso di investire dieci euro in una schedina che dava come valore 1.700 volte la posta. Insomma, ha vinto 17mila euro in questo modo.

Scommesse, la vincita con i calci d’angolo

Quattro partite della A- League Australiana scegliendo il mercato del totale calcio d’angoli delle partite selezionate. Così è arrivata questa vincita clamorosa, puntando su un numero importante di calci d’angolo: in tutti i casi maggiori di 14. La quota minima della giocata era di 6,55 volte la posta, moltiplicata per altre quote simili si è arrivati a quella cifra totale di millesettecento volte la posta che moltiplicati poi per dieci euro ha fatto centrare il colpo clamoroso.

Fortuna o bravura è difficile da capire. Sicuramente c’è una buona dose della prima ma forse anche un certo studio di questi tipi di campionati e di questa speciale scommessa. Fatto sta che tutto è successo davvero e alla fine si può gioire con le partite del massimo campionato australiano. E con 17mila euro sicuro di scappa un viaggio lungo 24 ore per magari andare a vedere dal vivo una squadra che ha permesso di vivere un sogno del genere.