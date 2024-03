Sinner e Angelina Mango insieme: conquistata così

Sinner e Angelina Mango, l’incredibile scoperta fa gioire i sostenitori del tennista e della cantante: ecco come Jannik l’ha conquistata.

Appartengono a due mondi a sé stanti. Due mondi che, pur volendo, non s’incontreranno mai. Lui è un tennista ed è cresciuto a pane e sport, mentre lei è la cantante al momento più popolare del Bel Paese. Figlia d’arte, come se non bastasse il talento che le ha permesso, poco più di un mese fa, di realizzare uno dei sogni che custodiva nel suo cassetto.

Non potrebbero essere più diversi e distanti di così, Jannik Sinner e Angelina Mango, eppure, in maniera del tutto inaspettata, i loro universi si sono non solo incontrati, ma addirittura fusi l’uno con l’altro. Il campione di San Candido e l’artista lucana si sono dati appuntamento sulla prestigiosissima copertina di Forbes. Una copertina che l’azzurro, così come la regina del Festival di Sanremo, ha conquistato a suon di successi. Hanno faticato e ce l’hanno messa tutta, ognuno nel rispettivo settore d’interesse, ragion per cui la rivista statunitense ritiene che abbiano “proiettato” il proprio Paese nel futuro. Da qui la decisione di premiarli non solo con la copertina, ma d’inserire sia l’interprete di La cumbia della noia che il campione Slam nell’elenco degli Under 30 italiani da attenzionare secondo Forbes.

Sono in compagnia di altre 98 persone, ma il fatto che sia stata dedicata loro nientepopodimeno che la copertina significa chiaramente che Jannik e Angelina sono in questo momento il non plus ultra. Due talenti di cui l’Italia dovrebbe vantarsi, due figure sulle quali puntare.

Sinner e Angelina Mango fanno scintille: lo dice Forbes

Da quest’anno, i 100 under 30 italiani secondo Forbes sono stati suddivisi in 10 diverse categorie: abbiamo Sport & Games, Entertainment, Technology, Media & Marketing, Finance, Science & Healthcare, Art & Culture, Retail & E-commerce, Social Impact e Manufacturing & Industry.

Ognuno dei candidati si è distinto per il modo in cui ha dato un contributo al proprio settore di riferimento ed è indubbio che tanto Sinner quanto la Mango abbiano dato una spinta non indifferente ai mondi dai quali provengono. La cantante con le sue vibes e con il suo amore per la musica, il tennista con i suoi 12 titoli e la conquista, nello scorso mese di gennaio, degli Australian Open.

Tutto si può dire, insomma, tranne che non meritino di stare in quella copertina. O, più in generale, in quella lista così prestigiosa.