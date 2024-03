Scommesse, bis clamoroso: 22mila euro vinti così

Scommesse, il bis è clamoroso: hanno vinto 22mila euro in questo modo. E adesso si dice che non c’è due senza tre. Ecco quello e dove è successo

Se vi trovate in Calabria, nelle vicinanze di Marina di Gioiosa Ionica, paese in provincia di Reggio, fareste bene in questo momento a tentare la fortuna all’agenzia Eurobet. Visto che nello spazio di pochi giorni da quel luogo sono uscite vincite per oltre 50mila euro.

E per un gol regolare – ci riferiamo alla partita Valencia-Real Madrid – non sono arrivati altri 40mila euro. Vi ricordate sì la storia che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa sulla vincita di 30mila euro centrata proprio in Calabria e un’altra di 40mila saltata appunto per il gol non dato a Bellingham visto che l’arbitro ha fischiato un secondo prima che il pallone finisse in rete? Bene, la fortuna in questo momento a quanto pare sta girando da quelle parti, visto che come racconta Agimeg.it nello scorso fine settimana, con 15 partite giocate, sono stati vinti altri 22mila euro. E andiamo a vedere come.

Scommesse, il bis è di 22mila euro

Questa volta il colpo è stato centrato da tre amici che hanno deciso di provare insieme la fortuna, investendo una bella somma comunque – 50euro a testa – e giocando una schedina multipla con 15 eventi totali che ha portato ad una vincita di 21.951,22 euro, quindi oltre 7.000 euro per ciascun cliente dell’agenzia.

Non c’erano solamente i più classici campionati dalla Serie A, Bundesliga e Liga, ma anche partite di calcio in Belgio, Scozia e addirittura Israele. Partite che alla fine sono state centrate tutte con i classici risultati e inserendo anche qualche gol e qualche under e over. Insomma, niente di così strano e niente di così impossibile da centrale. La quota massima della schedina era di 1,53 volte la posta, la più bassa 1,16. Tutte andate a segno. Un colpo incredibile e ora da quelle parti si vocifera che non c’è due senza tre…