Lotto, quaterna da oltre 100 mila euro: entra nella top ten del 2024

Lotto, la quaterna è clamorosa: una vincita che entra nella top ten di questo 2024. Ecco dove è successo e quanto hanno vinto

Clamoroso al Lotto, che non smette settimana dopo settimana di regalare delle vincite importanti a chi decide di investire anche dei pochi euro su un terno o su una quaterna. Insomma, è un gioco amatissimo dagli italiani – e questo lo sappiamo – che continua evidentemente a regalare gioie ed emozioni. Non guardando in faccia nessuno e non guardando, soprattutto, da dove proviene la giocata.

Sì, perché per quanto riguarda i Gratta e Vinci ad esempio – anche per una questione statistica di numero della popolazione – sono soprattutto in Lombardia dove vengono fatti i colpi più importanti, in questo caso il Lotto ha deciso di baciare, così come raccontato da Agimeg.it, la Calabria, che raramente viene alla ribalta delle cronache per vincere di questo genere. Ma andiamo a vedere insieme adesso nel dettaglio cos’è successo.

Lotto, ecco la quaterna da oltre 100mila euro

Il colpo grosso è stato realizzato a Reggio Calabria, grazie ad una quaterna ovviamente che ha regalato al fortunato scommettitore la bellezza di 107mila euro. Si tratta della nona vincita più alta di questo 2024 ed è stata centrata giocando quattro numeri sulla ruota di Palermo. Ancora nel reggino e sempre giocando sulla ruota del capoluogo siciliano sono stati vinti 45mila euro in questo caso un terno.

Ma quando la dea bendata decide di baciare non si ferma a questo. Perché anche a Gioia Tauro, comune sempre in provincia di Reggio Calabria, sono stati vinci 21.180euro. Infine, chiude il poker di colpi un terno da 14mila euro realizzato a Bisignano, comune in questo caso che si trova in provincia di Cosenza. Insomma, quattro colpi clamorosi per un computo totale che supera i 150mila euro. Il Lotto è il Lotto, lo sappiamo, ed è per questo che l’amore che si prova verso questo gioco non finirà mai.