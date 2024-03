10eLotto, doppio colpo: vincita a tre cifre

10eLotto, un doppio colpo clamoroso e una vincita a tre cifre. Il gioco in questione continua a stupire. Ecco quello che è successo

Un doppio colpo clamoroso con quel gioco che ormai sta spopolando. A dire il vero sta spopolando da un poco di tempo ma non riusciamo a ricordare di vincite così importanti in così pochi giorni. La sensazione è che sia arrivato il momento di battere forte sotto questo aspetto, di puntare anche un euro se ci riuscite con il 10eLotto, visto quello che sta regalando in giro per l’Italia in questo arco di tempo. Pochissimo arco di tempo.

Sì, perché se molto spesso le vincite sono legate anche al gioco del lotto, in questo caso parliamo di due colpi singoli, centrati sì con la modalità legata alle quattro estrazioni settimanali del “gioco madre”, ma che sono state piazzate, appunto, solamente con quel concorso che ormai sta prendendo piede in maniera clamorosa. La storia, come al solito, è raccontata da Agimege.it, e andiamo a vedere insieme quello che è successo negli ultimi giorni.

10eLotto, ecco il doppio colpo

Quelle delle quali vi parliamo adesso, ovviamente, sono le due vincite più importanti che sono state piazzate nel corso del weekend che ormai da un poco di tempo è passato. Due vincite che hanno abbracciato due parti assai distanti in Italia. Che hanno in comune la lettera iniziale. La T di Torino. Ma non parliamo di Torino.

No, non vi scervellate, ve le diciamo noi adesso le due città fortunate: si parla di Trani e Trento. “Le vincite sono state realizzate entrambe nella Modalità legata all’estrazione del Lotto e per aver centrato 9 numeri su 10 i due appassionati si sono portati a casa 50.000 euro ciascuno” svela il sito citato prima. Insomma, due colpi da capogiro, di quelli che fanno girare la testa. No, la vita non la cambiano in nessun modo. Ma la aiutano, eccome se la aiutano.