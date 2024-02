Berrettini, Melissa Satta non si arrende: è tornata alla carica

Berrettini, la sua ex fidanzata non ha alcuna intenzione di arrendersi: la sua tenacia ha sorpreso il popolo dei social.

Per una volta, almeno una, il popolo dei social si è adoperato per tessere le sue lodi. Se qualcuno si aspettava da parte sua una reazione un po’ più plateale, si sbagliava: la verità, infatti, è che Melissa Satta, in mezzo a questo marasma, si è comportata in maniera veramente ineccepibile.

Non sappiamo per certo cosa sia accaduto con il suo ormai ex fidanzato, Matteo Berrettini, ma secondo le indiscrezioni trapelate sarebbe lei la parte “lesa”. Il tennista e la showgirl, così pare, avrebbero rotta a causa di opinioni divergenti circa il loro futuro di coppia: lei voleva fare sul serio e pensava ad un secondo figlio, mentre lui, forse, in questo momento ha più interesse per il tennis che non per la sfera sentimentale. Da qui la decisione, probabilmente inevitabile, di chiudere una relazione andata avanti per un anno. L’ex velina, dicevamo, avrebbe potuto potenzialmente avere una reazione molto meno elegante di quella che, invece, ha avuto.

Eppure, ha scelto la strada del silenzio, dimostrando di avere un grande rispetto nei confronti di questo amore che, seppur fugace, è stato certamente intenso e totalizzante, come ha ammesso lo stesso Berrettini, la scorsa settimana, in conferenza stampa. Mettendo da parte il comprensibilissimo dolore che certamente starà provando ora che anche questa relazione è giunta al capolinea, ha indossato la sua maschera più bella e si sta comportando come se niente fosse.

Berrettini, che tenacia la Satta: non si molla

Prima ha “preso aria” a Madonna di Campiglio insieme alle amiche e al figlio Maddox; poi, di rientro a Milano, si è svagata tra i vari impegni della Fashion Week, calcando il red carpet con indosso degli outfit sensazionali e anche molto sexy.

Nelle scorse ore, dulcis in fundo, ha dato prova di tutta la sua tenacia. Non si arrende, la bella Melissa, tanto è vero che, come si è potuto evincere dalle sue Instagram Stories, avrà pure rotto con Berrettini, ma non con il tennis. La Satta continua ad allenarsi e sembra non avere alcuna intenzione, dunque, di appendere la racchetta al chiodo, benché non stia più con una delle star del circuito mondiale.

Qualcuno ha letto nel suo filmato un messaggio d’incoraggiamento al suo ex, per via dell’emoji del bicipite a corredo dello stesso, ma a noi sembra, più che altro, che abbia voluto autoincitarsi e spronare se stessa a fare sempre meglio. Cosa che, conoscendola e sapendo quanto sia tenace, non ci stupisce affatto.