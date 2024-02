Gratta e Vinci, quali sono i più vincenti da 10 e 20 euro

Gratta e Vinci, se decidete di un comprare un tagliando che ha un alto valore occhio a questi. Sono quelli che vi danno più possibilità di vincita

Nel corso degli anni i Gratta e Vinci hanno regalato molte vincite. E capendo che il gioco funzionava, allora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non solo ne ha messi molti altri in circolazione, ma soprattutto ha aumentato anche la posta in palio.

All’inizio il massimo che si poteva spendere per un tagliando erano 5 euro. E ovviamente anche delle cifre più basse. Nel corso del tempo invece si è arrivati a 10 euro e anche a 20 euro. Sono molti in circolazione quelli che hanno questo valore commerciale. Uno solo, invece, è quello che costa 25euro e che permette di vincere fino a 6milioni di euro: del Vinci in Grande vi abbiamo parlato in molte occasioni visto che ha stravolto le regole di questo gioco per un motivo particolare, è l’unico infatti che come vincita minima ne dà una maggiore rispetto al costo stesso del biglietto. Ne spendi 25 e come minimo ne potresti vincere 40. Insomma, un piccolo vantaggio c’è in questo caso, ma ricordate sempre che alla fine se giochi tanto perdi. A meno che non sei tra quei pochissimi fortunati che riescono a centrare un colpo importante nella propria vita.

Gratta e Vinci, quali comprare da 10 e 20 euro

In questo articolo, quindi, cerchiamo di farvi capire quali sono i biglietti da 10 e 20 euro che, numeri alla mano, permettono di pensare ad una vincita superiore comunque a quello che è il costo dello stesso.

Per quanto riguarda quello che costa di meno, con una giocata vincente su 5,55 – così come si legge in maniera ufficiale, il tagliando che permette di vincere qualcosa di importante è l’ Extreme Cash Spectacular, che non è molto conosciuto, però se volete ogni tanto provarci allora fareste bene a comprarlo. Quello da 20euro invece è uno conosciutissimo, quello che appartiene alla famiglia de Il Miliardario. In questo caso è Il Maxi, che offre una vincita superiore all’importo giocato una volta ogni 7,45. Le vincite massime per i Gratta e Vinci da 10 euro sono 2 milioni di euro, mentre per quelli da 20 sono 5 milioni di euro. Ma sappiamo bene che sono pochissimi in Italia quelli che ci riescono. Siamo nell’ordine di 35-40 persone all’anno. Non di più.