GP Bahrain, occhio a date e orari: perché non si correrà di domenica

Gp Bahrain, occhio alla prima data del Mondiale: si corre in un giorno diverso di domenica. Ecco quando e svelato anche il motivo

Ormai ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato. Il Mondiale di Formula Uno nel prossimo weekend ritornerà ad essere protagonista con il primo Gran Premio in programma, quello del Bahrain. Si riparte con un Verstappen ancora favorito, con un Leclerc che sogna di avvicinarsi, con un Sainz all’ultimo anno con la Rossa e con un Hamilton pronto ad arrivare a Maranello nel 2025.

Sarà spettacolo, ma se volete godervelo, perché la curiosità c’è ovviamente per capire come e se la Rossa ha fatto miglioramenti, dovete stare attenti alle date. Perché i primi due gran premi di quest’anno non si correranno di domenica, come al solito, ma di sabato. Quindi, appuntamenti fissati il 2 marzo (con lo spegnimento dei semafori rossi fissato alle 16) e il 9 marzo, in Arabia Saudita in questo caso.Gopo

Gp Bahrain, perché si corre di sabato?

Non è la prima volta, comunque, che una gara del Mondiale di Formula Uno si corre di sabato. L’ultima volta è successa pochi mesi fa a Las Vegas. Ma perché non si scende in pista nel corso della giornata per eccellenza? Il motivo è presto spiegato: il mese di marzo infatti per il mondo islamico è il mese sacro, quello del Ramadan, che inizia il 10 e si chiude l’8 aprile. Quindi sono giorni particolari per le persone che hanno questa fede, ed è giusto anche venire incontro a quelle che sono le loro esigenze.

Durante il Ramadan, l’obiettivo del fedele è crescere spiritualmente e rispettare un digiuno obbligatorio per tutti, a eccezione di malati, donne incinte, anziani e viaggiatori. Quindi giorni particolari che hanno un profondo significato per gli islamici e che quindi anche per una forma di rispetto da parte della Formula Uno la domenica saranno liberi da ogni impegno. Come detto non è la prima volta e non sarà l’ultima che un Gran Premio si disputa di sabato, nella storia del Mondiale è successo già 75 volte.