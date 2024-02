Lotteria, l’incubo si è avverato: vincita milionaria non riscossa

Lotteria, l’incubo si è avverato: vincita milionaria che non è stata riscossa. Ecco quello e dove è successo. La storia incredibile

Non sappiamo il motivo. Magari è successo qualcosa di irrimediabile e nessuno sapeva cosa la sorte gli aveva regalato. Di certo rimane il fatto, che è lì, autentico, e su questo non si può discutere. Uno degli incubi peggiori per chi decide di giocare e soprattutto vince, quello di perdere il biglietto e quindi non poter riscuotere la somma arrivata dal cielo. Ma qui andiamo oltre, perché la vincita, enorme, non è stata mai riscossa.

Capita, ovviamente: è successo pure con la Lotteria Italia diversi anni fa che uno dei premi più importanti non è mai stato incassato da quel fortunato che aveva comprato un tagliando. Ed è successo di nuovo, stavolta non nel nostro Paese così come raccontato da Agimeg.it. Ma negli Stati Uniti. E la somma che non è stata reclamata da nessuno è davvero clamorosa, simile ad una vincita al Superenalotto da noi piuttosto che i 5milioni di euro della Lotteria Italia, quella che tutti noi sappiamo si svolge il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Lotteria, non ha riscosso la vincita

Il fatto è successo in Florida, dove un giocatore della lotteria, la Mega Millions, ha vinto 36milioni di dollari (al cambio sono 33,4milioni di euro) e questa cifra nessuno è andata a reclamarla, a riscuoterla. “La lotteria statunitense – si legge su Agimeg.it – consente ai vincitori di incassare le vincite entro 180 giorni dall’estrazione vincente. Il tagliando fortunato era stato acquistato il 15 agosto e il termine per ritirare la vincita è scaduto domenica scorsa, ma nessuno si è presentato per riscuotere l’incredibile somma, è quanto ha fatto sapere la Lotteria della Florida”.

Incredibile davvero. Ma cosa succede adesso con questi soldi? La legge della Florida prevede che l’80% dei fondi dei premi non riscossi derivanti dai biglietti scaduti venga trasferito direttamente all’Educational Enhancement Trust Fund, un fondo per l’istruzione. Mentre l’altro 20% rimanente viene rimesso in gioco per i montepremi successivi, che quindi avrà qualcosa in più rispetto a quello messo in palio nelle precedenti edizioni della Lotteria.