Scommesse, doppio colpo con Monza-Milan: 8.700 euro vinti così

Scommesse, doppio colpo con Monza-Milan: incredibile ma vero. Ha vinto 8.700euro in questo modo. La storia clamorosa

Se non ci fosse le prove si farebbe fatica anche a credere. Perché una doppia scommessa del genere, su una sola partita, che regala in totale 8.700euro è difficile da prevedere. Eppure qualcuno ci è riuscito. E noi siamo convinti di una cosa, quando leggiamo e riportiamo queste storie: solamente se uno lo sogna può decidere di giocarlo.

Perché prima di Monza-Milan, anche per via della classifica che avrebbe potuto dare la possibilità alla formazione di Pioli di superare la Juventus e andare quindi al secondo posto in classifica, e visto pure il momento di forma dei rossoneri, nessuno si aspettava che il Monza di Palladino potesse fare il colpaccio grosso con un risultato indirizzato nel primo tempo e con quel finale arrivato nei minuti di recupero. Eppure è andata così. Quindi avrete capito già, forse, di cosa vi stiamo andando a parlare. Anche se la realtà in questo caso va anche oltre l’immaginazione.

Scommesse, centrata la doppia per Monza-Milan

Allora, il match come sappiamo è finito 4-2 per il Monza. E ha segnato anche Colombo, ex Milan. Bene, sul sito di 21Bet, così come si legge su Agimeg.it, uno fortunato scommettitore ha centrato il risultato finale esatto e ha centrato anche un marcatore, appunto l’attaccante dei brianzoli che non ha nemmeno esultato visto il suo passato. Una scommessa da 10 euro, con una quota totale 420 che ha permesso quindi di vincere 4.200 euro.

Ma non è finita qui, perché ve lo abbiamo detto che l’immaginazione è qualcosa che in qualche caso va oltre la realtà. Infatti, in questo caso con una quota a 180 volte la posta con un importo della giocata di 25euro, il fortunato o la fortunata ha centrato anche il 2-0 come risultato esatto del primo tempo. In totale, quindi, con questi 4.500euro della giocata, l’ammontare della vincita è di 8.700euro. Sì, è davvero qualcosa di clamoroso. Se non avessimo visto il tagliando giuriamo che anche noi avremmo fatto davvero fatica a crederci.