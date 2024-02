Due milioni di euro in cinque giorni: così stanno vincendo tutti

Due milioni di euro in soli cinque giorni. In questo modo stanno vincendo tutti. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

Ci sono dei giochi che vivono dei momenti particolari. Momenti nei quali “scoppiano”, regalando moltissime vincite importanti. Dai Gratta e Vinci ad esempio al Superenalotto, ma non solo, perché sono tante le possibilità che ci sono solamente entrando in una tabaccheria o in un centro scommesse.

E questo è un momento particolare sicuramente per il VinciCasa, quel gioco che ti permette di portare dentro le proprie finanze non solo 200mila euro subito, in contanti, ma anche e soprattutto altri 300mila per andare a comprare un immobile. Che poi è quelli che tutti nella propria vita sognano, vale a dire avere una casa di proprietà da gestire a piacimento e senza nessun pensiero di affitto da pagare ogni mese.

Quattro vittorie in cinque giorni, è il momento del VinciCasa

Ed è proprio su questo particolare gioco che adesso facciamo il punto: il VinciCasa ha regalato – così come viene riportato da Agimeg.it – la bellezza di quattro vincite in cinque giorni per un totale di 2milioni di euro. “Le ultime due sono arrivate con il concorso di due giorni fa. La combinazione 6 7 11 14 35 è stata centrata da due appassionati ai ‘poli’ opposti dell’Italia, regalando la casa numero 200 e la numero 201 della storia di questo gioco”.

Nel concorso di martedì una vincita è stata centrata in Lombardia, l’altra in Sicilia e precisamente a Carini (conosciuta anche perché è la città della Baronessa, la canzone cantata dal compianto Otello Profazio) nella provincia di Palermo. E questi sono gli ultimi due colpi come detto, perché prima il 19 ad essere precisi era stata vinta una casa a Potenza e il 16 febbraio, così come ve l’abbiamo raccontato, era stato centrato il colpo grosso attraverso una giocata online. Diciamo che è meglio provarci quindi in questo specifico momento. Chissà, la fortuna potrebbe girare anche dalla vostra parte.