Kane, maledizione sfatata: ha fatto vincere 58mila euro

Kane, maledizione sfatata: almeno ha fatto vincere qualcuno il centravanti inglese del Bayern Monaco. Ecco quello che è successo

Nel corso della sua carriera, ricca di gol e che ha regalato moltissime emozioni ai tifosi del Tottenham, il più prolifico attaccante della nazionale inglese, Kane, non ha mai vinto nulla. Sì, incredibile, ma è proprio così. In quattordici anni di calcio non ha alzato un trofeo.

Ed è per questo che probabilmente la scorsa estate ha deciso di trasferirsi al Bayern Monaco. Almeno, nella sua testa, era sicuro che il campionato dopo undici anni di fila di trionfi bavaresi lo avrebbe portato a casa. Ma a metà febbraio la sua squadra si trova con otto punti di svantaggio rispetto al Leverkusen e inoltre deve ribaltare in Champions League lo zero a uno dell’Olimpico contro la Lazio. Insomma, non è una bella situazione per l’attaccante che però, almeno in Patria, ha fatto vincere qualcuno. Tantissimi soldi – così come spiega il Daily Star – ad uno scommettitore che aveva deciso di puntare su una sua rete nella clamorosa sconfitta contro il Bochum dello scorso fine settimana.

Kane, la sua rete ha fatto vincere 58mila euro

L’uomo in questione ha giocato dieci sterline su tre partite – non si conoscono i dettagli della scommessa, ma erano le sfide del Brighton, del Manchester United e del Monaco e su cartellini e calci d’angolo – inserendo nella giocata anche un gol di Kane nella sfida del Bayern Monaco. Una rete arrivata a tre minuti dal 90esimo e che quindi ha permesso all’uomo di vincere, appunto, quasi 60mila euro. Una cifra incredibile vista la misera posta in palio giocata.

Un colpaccio, ma in Inghilterra non è sicuramente la prima volta che succede una cosa del genere. Nella patria dei bookmaker, così come vi abbiamo spiegato in tempi non sospetti, sono tante le giocate fanno girare la testa. Nello scorso weekend, ad esempio, un uomo ha vinto pronosticando almeno 4 tiri per tempo di Brighton e United. Scommessa andata a segno e altro colpo da ricordare.