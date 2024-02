Torino-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Lazio è un recupero della ventunesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Un recupero che nel frattempo è diventato anche uno scontro diretto per un posto in Europa. Torino e Lazio, che in origine si sarebbero dovute scontrare lo scorso gennaio – i biancocelesti erano impegnati a Riad, in Arabia Saudita, nella Final Four di Supercoppa Italiana, sono difatti separate da un solo punto in classifica. Ciò significa che anche i granata di Ivan Juric sono in lizza per un piazzamento europeo, candidatura rafforzata dal successo di venerdì scorso contro il Lecce, battuto con un netto 2-0 (Bellanova e Zapata).

Il Torino è soltanto decimo ma in caso di vittoria contro i biancocelesti scavalcherebbe in un colpo solo ben tre squadre, compresa quella di Maurizio Sarri, momentaneamente ottava. Uno scenario tutt’altro che impossibile, visto che pur tra i soliti alti e bassi Zapata e compagni da metà novembre in poi hanno perso a malapena due partite e vengono da sei risultati utili. Il Torino, poi, è particolarmente efficace tra le mura amiche, dove finora ha incassato una sconfitta in 12 partite ed ha subito appena sei gol. La Lazio è avvisata: i capitolini nel giro di pochi giorni hanno provato svariate emozioni, dalla gioia per l’inaspettato successo sul Bayern Monaco in Champions League alla sconfitta interna (e dolorosa) nello scontro diretto con il Bologna (1-2), una mazzata non indifferente per quanto riguarda le ambizioni di quarto posto. La squadra di Sarri domenica scorsa non ha giocato peggio dei rossoblù di Thiago Motta ma ha finito per pagare due clamorose disattenzioni difensive. Quello con i felsinei è stato il primo k.o. interno dopo circa due mesi.

Torino-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Juric continua ad avere problemi nel reparto arretrato, dove mancheranno all’appello due titolari, Buongiorno e Rodriguez, oltre al lungodegente Schuurs. Il tecnico croato confermerà il terzetto formato da Djidji, Lovato e Masina, che ha risposto presente contro il Lecce. A centrocampo spazio a Ilic e Ricci, mentre Sanabria e Zapata saranno supportati dal solito Vlasic sulla trequarti.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese nella formazione della Lazio. Sarri nel tridente offensivo schiererà di nuovo Isaksen, Immobile e Felipe Anderson, complice l’indisponibilità di Zaccagni. A sinistra si rivede Pellegrini, in regia invece verrà riproposto Cataldi, affiancato dall’insostituibile Guendouzi e da Luis Alberto.

Come vedere Torino-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Lazio è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Raramente all'”Olimpico-Grande Torino” si assiste a match spettacolari. I granata di Juric, malgrado le assenze in difesa, dovrebbero riuscire ad imbrigliare la Lazio in un match in cui il numero di gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a quattro. Non sarebbe una sorpresa se il Torino evitasse la sconfitta: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

