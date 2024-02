Dinamo Zagabria-Betis, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Dinamo Zagabria-Betis è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Bruno Petkovic, vecchia conoscenza della nostra Serie A – in passato, tra le altre, ha vestito le maglie di Verona e Bologna – sette giorni fa al “Benito Villamarin” ha regalato un successo tanto prezioso quanto inaspettato alla sua Dinamo Zagabria (0-1) nell’andata dello spareggio contro il più quotato Betis. I croati si sono difesi bene e sono riusciti ad imbrigliare la squadra guidata da Manuel Pellegrini, ora obbligata a vincere allo stadio Maksimir con almeno due gol di scarto per scongiurare un’altra delusione a livello continentale.

Che i biancoverdi non stiano attraversando un periodo felice l’ha dimostrato anche il pareggio a reti bianche di domenica scorsa con l’Alaves (0-0): il possesso di nuovo troppo sterile e la poca incisività non hanno permesso al Betis di voltare pagina ma soprattutto di evitare il sorpasso della Real Sociedad al sesto posto. Ora gli andalusi, che hanno cambiato tantissimo durante l’ultima sessione di mercato, sono solamente settimi, molto lontani sia dalla quarta che dalla quinta piazza.

La Dinamo Zagabria invece è apparsa in netta ripresa: il momento complicato sembra ormai essere alle spalle per la squadra di Sergej Jakirovic, che sta provando a rientrare nella corsa al titolo nel campionato croato. Nel fine settimana Petkovic e compagni hanno battuto 1-0 il Varazdin, rispondendo alla capolista Rijeka ed ai rivali dell’Hajduk Spalato, che hanno rispettivamente 6 e 4 punti in più.

Come vedere Dinamo Zagabria-Betis in diretta tv e in streaming

La sfida tra Dinamo Zagabria e Betis è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Maksimir di Zagabria, in Croazia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Dinamo Zagabria-Betis anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Servirà un’impresa al Betis per continuare la sua avventura in Conference League. I biancoverdi, costretti a fare a meno dell’infortunato Isco ma anche di alcuni neoacquisti (Fornals e Avila) che non sono stati inseriti nella lista Uefa, si troveranno di fronte una Dinamo Zagabria motivata e in ripresa. E che soprattutto ha perso solo una volta nelle ultime sei otto gare ufficiali casalinghe. Pronostico tutt’altro che chiuso: stavolta è probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Betis

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevistic; Pierre-Gabriel, Théophile-Catherine, Bernauer, Ristovski; Ademi, Susic; Kaneko, Baturina, Vidovic; Petkovic.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Miranda; Johnny, William Carvalho; Sanchez, Fékir, Ezzalzouli; William José.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2