Bodo/Glimt-Ajax, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Bodo/Glimt-Ajax è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Una settimana fa il Bodo/Glimt ha accarezzato a lungo l’idea di uscire dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con una vittoria storica, che avrebbe avvicinato i norvegesi agli ottavi di finale della Conference League. Fino al 90′ i gialloneri di Kjetil Knutsen erano stati impeccabili, nonostante non giocassero un match ufficiale dallo scorso dicembre (in Norvegia il campionato riprenderà solo in primavera).

Ajax contenuto e castigato due volte, una per tempo (due gol di uno scatenato Gronbaek), sfruttando l’arma delle ripartenze. Poi, nel recupero, il patatrac: Bjortuft espulso per aver negato una chiara occasione da rete e rigore del 2-1 trasformato da van den Boomen. I Lancieri hanno ripreso improvvisamente vigore ed all’ultimo respiro sono riusciti ad agguantare un ormai insperato pareggio grazie ad un preciso pallonetto di Berghuis. Sospiro di sollievo per il tecnico John van’t Schip e per i suoi uomini, che in Norvegia adesso ripartiranno dal 2-2 e non saranno costretti a rimontare.

Recupero decisivo anche nell’ultimo match di Eredivisie che ha visto protagonista l’Ajax ma stavolta è stato il NEC a negare la gioia del successo al club di Amsterdam, riacciuffato al 95′ (2-2).

In campionato i Lancieri hanno ricominciato a zoppicare: non vincono da tre giornate e sono scivolati a -8 dal dal terzo posto. La Conference League, in una stagione iniziata nel peggiore dei modi e raddrizzata (in parte) solo da novembre in poi, rappresenta un’occasione importante per assicurarsi un posto nell’Europa che conta, anche se il Bodo/Glimt è squadra vera e non si arrenderà facilmente.

Come vedere Bodo/Glimt-Ajax in diretta tv e in streaming

Bodo/Glimt-Ajax è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Bodo/Glimt-Ajax anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Bodo/Glimt ancora una volta ha dimostrato di essere un osso duro, in grado di creare problemi anche ad avversari sulla carta superiori come l’Ajax. I Lancieri sono riusciti ad evitare la sconfitta in modo alquanto rocambolesco all’andata ma ora dovranno andare a vincere su un campo (sintetico) dove i gialloneri hanno sempre vinto nelle ultime sei partite e dove in passato sono cadute squadre come Roma, Celtic e Besiktas. Prevediamo un’altra gara prolifica che potrebbe trascinarsi fino ai supplementari.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Ajax

BODO/GLIMT (4-3-3): Haug; Wenbangomo, Moe, Gundersen, Bjorkan; Saltnes, Berg, Gronbaek; Sörli, Evjen, Hauge.

AJAX (4-3-3): Ramaj; Gooijer, Rensch, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Carlos Borges.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2