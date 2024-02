Melissa Satta “canta” sui social: nel post la verità su Berrettini

Melissa Satta vuota il sacco sui social relativamente alla fine della storia con Matteo Berrettini: adesso è tutto più chiaro.

I riflettori su di loro si stanno già spegnendo. Per una volta il pubblico si sta interessando più alla sua situazione sportiva e al suo ormai imminente rientro in campo che non, per fortuna, agli affari di cuore che lo riguardano. Certo non si può dire che la fine della storia d’amore con Melissa Satta non abbia destato scalpore, ma giorno dopo giorno sta gradatamente passando in secondo piano.

Né l’ex velina e né il tennista Matteo Berrettini hanno voluto dare, giustamente, spiegazioni. Il solo ad averci spifferato qualche dettaglio sulla chiacchieratissima love story è stato il settimanale Oggi, che riferisce di presunte divergenze legate al futuro della coppia. In soldoni: la showgirl non ha mai fatto mistero di volere un secondo figlio e di essere pronta, quindi, a fare sul serio con lui. Il romano, dal canto suo, non si sarebbe sentito pronto al punto tale da fare un passo del genere. Da qui, l’inevitabile separazione. Non c’era futuro, avendo idee così diverse a proposito del domani.

Questo non significa che Matteo non l’abbia amata, certo. E neanche che i detrattori avessero ragione, quando sparavano a zero su una coppia rispetto alla quale sono stati versati fiumi e fiumi d’inchiostro e dette talmente tante di quelle parole da poterci scrivere un libro sopra. Non potrebbe ancora essere finita, oltretutto.

Melissa Satta e quel post sotto la lente

È vero, come dicevamo prima, che né Melissa e né il tennista si sono adoperati per confermare o smentire le voci relative alla loro crisi. È altrettanto vero, però, che il post che la Satta ha pubblicato nelle scorse ore non è passato inosservato.

L’ex velina ha trascorso qualche giorno a Madonna di Campiglio con il figlio Maddox e con le sue amiche. Non un accenno, non un solo riferimento al campione romano. Al rientro in città, però, deve aver pensato che tanto valesse rivelare, a piccole dosi, cosa sia realmente accaduto fra loro. E così, servendosi delle previsioni dell’oroscopo relativamente al suo segno zodiacale, ha lanciato quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina rivolta a Berrettini.

“Non ti è mai piaciuto dipendere da altre persone – questo recita il suo oroscopo – Hai una personalità molto forte e non permetti a nessuno di metterti i piedi in testa. Non è facile starti accanto e questo perché starti accanto vuol dire essere in grado di tenerti testa. E le persone che non sono in grado di tenerti testa non suscitano in te il benché minimo interesse”. E chi ha orecchie per intendere, intenda…