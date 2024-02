Servette-Ludogorets, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Servette-Ludogorets è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

È dalla stagione 1978-79 che il Servette non gioca un match della fase ad eliminazione diretta di una coppa europea. Stavolta si tratta “solo” di Conference League ma poco importa: il club di Ginevra, non di certo un assiduo frequentatore delle scene internazionali, parteciperà alla terza competizione continentale per ordine d’importanza grazie al terzo posto conquistato nel girone di Europa League lo scorso autunno.

I Grenats hanno totalizzato solo 5 punti nel girone G, quello in cui era stata sorteggiata anche la Roma. Ampio il distacco sia dai giallorossi che dai cechi dello Slavia Praga, arrivati rispettivamente secondi e primi, ma era fondamentale tenere a bada lo Sheriff Tiraspol, ultimo con un solo punto. Nelle ultime stagioni la crescita del Servette è stata esponenziale. E, ad oggi, i granata di Rene Weiler sono la seconda forza della Super League svizzera, l’unica squadra che in qualche modo sta provando a tenere testa allo Young Boys, una spanna sopra gli altri nel massimo campionato elvetico. I ginevrini, tuttavia, domenica scorsa si sono visti interrompere una lunga imbattibilità, che durava addirittura da settembre. Il match con Yverdon-Sport è stato condizionato da una doppia espulsione (Crivelli e Severin) ed i padroni di casa ne hanno approfittato (2-1).

Doppia sfida che promette equilibrio

Weiler e i suoi proveranno ad archiviare questo scivolone nell’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di finale di Conference League contro i bulgari del Ludogorets, arrivati secondi nel proprio girone al termine di una volata all’ultimo respiro.

I biancoverdi l’hanno spuntata sui danesi del Nordsjaelland ma non ce l’hanno fatta a superare il più quotato Fenerbahçe, pur chiudendo con i suoi stessi punti (12). In campionato la squadra allenata da George Dermendzhiev è costretta ad inseguire il sorprendente Cherno More, che al momento ha 3 punti ed una gara in più. In Bulgaria, lo ricordiamo, non si ancora è ripreso a giocare dopo la lunga sosta invernale. Il Ludogorets ha rotto il ghiaccio sabato scorso, aggiudicandosi la Supercoppa (ai calci di rigore) contro il CSKA Sofia.

Come vedere Servette-Ludogorets in diretta tv e in streaming

Servette-Ludogorets è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo Stade de Genéve di Ginevra, in Svizzera. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Servette-Ludogorets anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Due squadre che tutto sommato si equivalgono, nonostante siano gli ospiti ad avere più esperienza a questi livelli. Tuttavia, il fatto che il Ludogorets negli ultimi due mesi abbia disputato quasi solo amichevoli potrebbe essere un fattore da non trascurare: ipotizzabile un risultato positivo del Servette in una gara da almeno un gol per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Servette-Ludogorets

SERVETTE (4-4-1-1): Frick; Tsunemoto, Severin, Magnin, Mazikou; Kutesa, Ondua, Cognat, Bolla; Antunes; Crivelli.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Verdon, Sundberg, Witry; Piotrowski, Naressi, Vidal; Tekpetey, Delev, Duah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1