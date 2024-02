Tennis, clamoroso scivolone: se ne sono accorti tutti

Tennis, ha preso una botta non indifferente: il momento in cui è successo è stato ripreso dalle telecamere e il video è già virale.

La pioggia, come spesso accade, ha rovinato tutto. Il sipario è calato prima del previsto sul primo giorno del Qatar Total Energie Open di Doha, il secondo dei tre appuntamenti in Medio Oriente ai quali prenderanno parte le stelle della Wta. Ad un certo punto, infatti, il maltempo ha costretto il giudice di sedia a sospendere il gioco e a rimandare tutte a casa.

Incluse Paula Badosa e Ashlyn Krueger, che sono scese in campo sul Grand Stand 1 ma la cui partita non è finita nella giornata di domenica. Si è provveduto a sospendere il match, per via delle condizioni meteo sfavorevoli, mentre la campionessa spagnola era a due game dalla vittoria. Una gara agguerritissima che si è protratta fino al terzo set e il cui epilogo, per effetto dell’inaspettata sospensione, avrebbe potuto riservarci qualunque sorpresa.

Per il momento, ed è giusto sottolinearlo, ci ha regalato un sacco di risate. Già, perché a dispetto della pioggia e delle conseguenze del maltempo, è successo qualcosa che ha fatto scatenare il popolo dei social. Il video che vedrete a breve, manco a dirlo, è diventato virale. E no, è vero che non si ride quando succede una cosa del genere, ma diciamoci la verità: trattenerci, pur volendo, sarebbe stato impossibile.

Tennis, che botta Tsitsipas: tutta colpa della Badosa

Mentre la Badosa lottava contro la statunitense Krueger, un ospite d’eccezione cercava d’incoraggiare l’iberica dagli spalti. Si tratta di Stefanos Tsitsipas, il top ten greco fidanzato, da ormai diversi mesi, con la bella e talentuosa Paula.

Stefanos Tsitsipas falls down when watching playing his girlfriend Paula Badosa with her mother 😂😂😂 pic.twitter.com/qVV3DfRi3B — Tennistonic (@tennistonic) February 12, 2024



Nel box, oltre a lui, c’era anche la mamma della tennista, ma non è questo il punto. Il punto, semmai, è che le telecamere sono riuscite ad inquadrare un momento del match che definirlo topico sarebbe un vero eufemismo. Durante il secondo parziale, al culmine di uno scambio particolarmente concitato, Stefanos si è alzato in piedi per plaudire la sua bella e per fare il tifo per lei.

Quando, però, si è piegato sulle ginocchia per accomodarsi nuovamente in tribuna, è caduto a terra. Sotto gli occhi di tutti i presenti e sotto quelli delle telecamere, che hanno beccato un momento epico ed esilarante. Chi di certo se l’è spessata è la mamma di Paula, che è scoppiata a sua volta in una risata che ha contagiato l’intero popolo dei social.