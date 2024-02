Milan-Napoli 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Napoli: il video con gli highlights e le azioni salienti del big-match serale di domenica 11 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il big-match della ventiquattresima giornata di Serie A è Milan-Napoli: la sfida oppone due squadre in lotta per un posto in Champions, con il Milan di Pioli attualmente al terzo posto e il Napoli di Mazzarri molto più indietro, nonostante gli ultimi risultati più incoraggianti. Nel Milan non c’è Reijnders, squalificato. Anche al Napoli manca un uomo per squalifica: è Mario Rui.

Walter Mazzarri insiste dal 1′ con la difesa a tre schierando Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. In attacco, unica punta, c’è Simeone. Alle sue spalle il solo Kvara. Pioli risponde con Kjaer e Gabbia centrali e Calabria e Theo terzini. In attacco Giroud supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

In campionato i rossoneri arrivano da otto partite consecutive senza sconfitte: le vittorie sono 6 e i pareggi 2. Il Napoli ha ripreso coraggio e ritrovato un po’ di entusiasmo dopo il successo sul Verona.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa cercano di controllare il gioco, ma la prima grande occasione della partita arriva al 10′ per i partenopei: Kvara crossa basso dalla destra, arriva Simeone che tira di prima non inquadrando la porta. Le squadre faticano a costruire trame interessanti. Al 25′, però, il Milan trova il varco giusto: Leao confeziona l’assist perfetto per Theo Hernandez che buca Gollini. Leao si mette in proprio e cerca il goal da fuori: il portiere del Napoli respinge.

A inizio secondo tempo i rossoneri provano a chiuderla con Florenzi da fuori area, con Gollini che non trattiene e Giroud poco tempestivo nell’intervenire sul pallone vagante. Il Milan comincia a spingere con più decisione. Un diagonale di Bennacer finisce molto largo. Lo stesso Bennacer perde palla e permette a Simeone di tirare al 55′: l’argentino è impreciso.

Al 60′ si fa vedere con un tiro a giro Politano, ma anche in questo caso la palla finisce lontana dalla porta. Leao si mangia un goal già fatto da posizione comoda al 70′. Il Napoli ci prova ancora con Politano e Anguissa, senza riuscire a impensierire Maignan. Simic rischia l’autogoal all’88’, ma la palla finisce sul palo, poi Maignan salva.

Tabellino e pagelle di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria (35′, Florenzi), Kjaer (66′, Simic), Gabbia, Hernandez; Bennacer (66′, Musah), Adli; Pulisic (80′, Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (80′, Jovic). All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1) Gollini; Ostigard (45′, Politano), Rrahmani, Juan Jesus (90′, Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (76′, Lindstrom), Mazzocchi (76′, Olivera); Kvaratskhelia; Simeone (55′. Raspadori). All. Mazzarri.

ARBITRO:

MARCATORI: 35′, Theo Hernandez;

NOTE: Ammoniti: 85′, Juan Jesus. 95′, Theo Hernandez. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Theo Hernandez per il goal e per l’energia con cui affronta i compiti difensivi nel finale di sofferenza del Milan (7). I più vivaci nel Napoli sono Kvaratskhelia e Mazzocchi, il primo però non riesce a incidere come potrebbe e il secondo è servito poco dai compagni (6,5). Leao parte bene pur perdendosi troppe volte Mazzocchi, poi come al solito si accende all’improvviso, alternando buone giocate a errori incredibili (5,5).

Florenzi dà al Milan sicurezza dietro e spinta in avanti (6,5). Delude invece Loftus-Cheek (5,5). Anche Bennacer combina parecchi pasticci in impostazione e disimpegno (5,5). Zielinski e Anguissa giocano male, senza ordine e agonismo (5). Lindstrom è entrato bene (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

Al 49′, Rrhamani spinge in area Loutus-Cheek. L’arbitro lascia correre fra le proteste accese dei rossoneri. Anche il Napoli al 75′ chiede un rigore per tocco di mano: il braccio è però attaccato al corpo. Sempre gli azzurri chiedono un altro penalty al 90′, e ancora per tocco di mano: la VAR dice che non c’è. In realtà su questo ultimo episodio ci sono molti dubbi.

Ecco gli highlights della gara