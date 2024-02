Inzaghi pronto alla consacrazione: “Così sarà riconosciuto fra i migliori d’Europa”

L’Inter di Inzaghi è una macchina perfetta: se l’allenatore piacentino dovesse vincere lo Scudetto sarebbe riconosciuto come uno dei migliori allenatori in Europa.

Secondo l’ex centrocampista e allenatore Andrea Agostinelli, Inzaghi è pronto per essere riconosciuto come uno dei migliori allenatori in Europa. L’ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha parlato di Coppa d’Africa (in passato ha allenato un club in Congo) e di Serie A.

⁠Agostinelli ha dichiarato di aver seguito con interesse la Coppa d’Africa, dato che ha vissuto in Congo, per allenare un club a Kinshasa. “Uno dei giocatori che si sta mettendo più in luce è Inonga, un difensore di trent’anni che ho avuto il piacere di allenare. A volte bisogna credere in giocatori che vengono snobbati dal calcio europeo. Sono felice di aver allenato dei ragazzi come lui“.

“Quando me ne sono andato sono venuti tutti a casa mia a salutarmi. È un’esperienza che mi ha arricchito molto e quando sono tornato a Roma ho sofferto di nostalgia”, ha confessato l’intervistato. Fra Nigeria e Costa d’Avorio, l’ex centrocampista crede che gli ivoriani possano essere leggermente favoriti: “Giocano in casa. Ma in generale mi aspetto una gara equilibrata“.

“I giocatori africani vanno tutti in Europa per giocare e guadagnare più soldi ed è giusto mandarli a giocare la Coppa d’Africa. Però sarebbe giusto spostare questo torneo in altri periodi dell’anno. Il Napoli non manderebbe mai via Osimhen, ma i giocatori africani sentono molto la Coppa d’Africa e tengono a giocarla“.

Allegri e Inzaghi allenatori top: “Simone destinato a diventare uno dei migliori d’Europa“

“Allegri è stato bravissimo a far giocare tanti giovani anche in momenti molto difficili“, ha detto poi l’intervistato cominciando a parlare di Serie A. “Ma l’Inter è più forte della Juventus: nettamente superiore. La squadra di Inzaghi è una macchina perfetta, anche se i bianconeri stanno facendo grandissime cose“.

“In questo momento Inzaghi e Allegri stanno facendo qualcosa di eccezionale: a Simone Inzaghi manca solo lo Scudetto da vincere per essere acclamato come uno dei migliori tecnici europei. Quello che ha fatto Allegri con i giovani è stato eccezionale. Anche l’ultimo che è stato preso, Alcaraz, sarà una sorpresa”.

Su Roma-Inter, Agostinelli prevede che i giallorossi venderanno cara la pelle: “Entrano in campo per giocare a calcio e stanno ritrovando molti giocatori. Fino a prova contraria la Roma ha fatto nove punti in tre partite. L’Inter è sempre favoritissima, perché è una delle squadre più forti d’Europa. Detto questo non è una gara dall’esito scontato”.