Berrettini, i conti non tornano: rebus senza soluzione

Berrettini, a questo punto non ci si capisce più niente. Impossibile venirne a capo: i conti proprio non tornano.

Tutto sembrava combaciare alla perfezione. E sembrava assodato, oramai, che intendesse percorrere la strada del ranking protetto. Sarebbe stata la soluzione ideale, in effetti, dal momento che la sua attuale posizione in classifica (è precipitato al 122esimo posto, dopo essere stato il 6° migliore al mondo) avrebbe complicato, e non poco, il suo rientro in campo.

L’ipotesi più accreditata, dunque, era che attendesse i canonici 6 mesi, necessari per beneficiare della misura in questione, per poi cercare la continuità che gli è venuta a mancare, per forza di cose, negli ultimi 2 anni circa. Avevamo fatto male i conti, però. Tenuto conto del fatto che non giocava dallo scorso 31 agosto, eravamo certi che sarebbe rientrato in campo in occasione del Masters 1000 di Indian Wells. Il torneo avrà inizio il 6 marzo e, a livello di tempistiche, ci eravamo.

Nella entry list che gli organizzatori hanno pubblicato nelle scorse ore, invece, il nome del tennista romano non c’è. Non giocherà quindi, come avevamo ipotizzato, sui campi in cemento outdoor della località californiana. La notizia, del tutto inaspettata, ha colto di sorpresa i sostenitori del finalista di Wimbledon 2021. E apre una lunghissima serie di interrogativi, peraltro, sulle effettive condizioni di salute del martello romano e sul suo futuro nel circuito. Che succede, questo si chiedono tutti, a Berrettini? E perché si è chiuso in questo inspiegabile silenzio?

Giallo Berrettini: solo confusione

Il fatto che Matteo non proferisca parola in merito alle intenzioni future non fa altro che destare ancor più preoccupazione tra i tifosi. Non è chiaro cosa abbia, perché non possa giocare, così come non è chiaro quali siano i tempi di recupero e cosa gli impedisca realmente di tornare in campo.

Molto probabilmente, però, lui stesso potrebbe rompere il silenzio da un momento all’altro. Lo scorso giovedì, in occasione della visita dell’Italtennis al Quirinale, l’ex numero 6 del mondo aveva fatto sapere che, entro qualche giorno, avrebbe comunicato personalmente al pubblico quali sarebbero stati i suoi prossimi impegni sportivi.

Non resta che aspettare, dunque. E sperare che la situazione non sia più grave di quella che, in assenza di notizie certe, avevamo ipotizzato. Che Berrettini abbia deciso di posticipare ulteriormente il suo rientro e di riapparire in concomitanza con la stagione a lui più congeniale, cioè quella sull’erba, così da sentirsi più sicuro di sé?