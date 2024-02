Nottingham Forest-Bristol City, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Bristol City è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Nottingham Forest aveva già giocato un replay di FA Cup nel turno precedente, quando riuscì a piegare il Blackpool, club che milita in League One, solamente nei tempi supplementari (2-3) del secondo match. Parecchio sofferta anche la prima gara con il Bristol City, che lo scorso 27 gennaio, nonostante una categoria di differenza – i Robins giocano nel campionato cadetto, la Championship – tennero testa per tutti e novanta i minuti ai Tricky Trees (0-0), costringendoli alla ripetizione della partita.

Lo slancio che il Forest aveva acquistato dopo l’arrivo del nuovo tecnico, il portoghese Nuno Espirito Santo, sembra essersi esaurito: dopo le importanti vittorie contro Newcastle e Manchester United a fine dicembre, da gennaio in poi l’unico successo è arrivato in FA Cup contro il Blackpool. Nelle ultime tre giornate di Premier League i Reds hanno portato a casa un solo punto (sconfitte con Brentford e Arsenal e pareggio con il Bournemouth). La classifica è tornata a preoccupare, visto che la terzultima, l’Everton, ha soltanto due punti in meno. C’è ancora tanto lavoro da fare, dunque, per il tecnico lusitano, subentrato a stagione in corso.

I Robins sognano un’altra impresa

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: con una situazione così complessa in campionato quanto può davvero interessare la coppa nazionale più importante al Forest?

Di sicuro Espirito Santo preserverà gran parte dei titolari – Ola Aina, Boly e Sangaré sono impegnati ancora in Coppa d’Africa – in vista del match di campionato con il Newcastle, in programma nel fine settimana. Nutre qualche speranza quindi il Bristol City, che nel turno precedente si è già preso lo scalpo di un club di Premier League, il West Ham, battuto in seguito ad un altro replay. I Robins da dicembre in poi hanno gioito esclusivamente in coppa: l’ultimo successo in Championship risale infatti alla vittoria per 4-1 contro il Watford. Venerdì scorso gli uomini di Liam Manning si sono arresi di misura al Leeds (0-1), allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff, distante sei lunghezze.

Come vedere Nottingham Forest-Bristol City in diretta tv e streaming

La sfida di FA Cup tra Nottingham Forest e Bristol City, in programma mercoledì alle 20:45 e valida per il quarto turno, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La sensazione è che la categoria di differenza, alla lunga, non potrà che emergere. Il Bristol City peraltro in trasferta fa meno paura (da ottobre in poi fuori casa ha vinto solo una volta): probabile un successo del Nottingham Forest in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Bristol City

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Montiel, Omobamidele, Murillo, Tavares; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Reyna; Awoniyi.

BRISTOL CITY (3-4-2-1): O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; McCrorie, Gardner-Hickman, James, Pring; Knight, Mehmeti; Conway.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0