Calciomercato Serie A: “Juve, acquisti funzionali; Napoli, spesa superflua”

Tra qualche ora si chiuderà il calciomercato invernale: più voci concordano nell’affermare che la Juve abbia portato a termine acquisti più funzionali.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin e il direttore generale del Novara Pietro Lo Monaco hanno parlato ai microfoni di TvPlay per commentare i principali colpi di calciomercato invernale della Serie A: entrambi credono che la Juve si sia mossa meglio di tutte le altre squadre.

Lo Monaco applaude soprattutto all’acquisto di Alcaraz: “L’argentino è un ottimo giocatore. Un 2002 ex Racing de Avellaneda, un centrocampista abbastanza completo che può essere utilizzato da interno destro e anche centrale. Ha tutte le qualità per giocare in Italia. Ha fisicità, corsa e tecnica quindi può imporsi nel nostro campionato: la Juve ha fatto un buon colpo; in generale la Juve ha fatto solo acquisti funzionali”.

Lo Monaco ha invece criticato il mercato della Fiorentina: “Gudmundsson è un ottimo giocatore, ma cosa serve alla Fiorentina? I viola hanno già commesso un errore in estate comprando Beltran come attaccante centrale quando in realtà è più una seconda punta. Io credo che alla squadra di Italiano serva un centravanti vero…”

I migliori acquisti del calciomercato invernale: “Bene la Juve con Alcaraz e Djaló“

Biasin non crede che abbia senso dare voto al mercato invernale di Inter e Juve. “Le grandi squadre che hanno lavorato bene in estate, già stanno lavorando per la prossima stagione“, ha commentato il giornalista di Libero. “La Juve ha fatto un gran colpo anticipando l’Inter su Tiago Djaló…”

“L’Inter, invece, ha bloccato Taremi e vediamo se ora blocca anche Zielinski“, ha continuato Biasin. “In questo momento, i due club hanno messo le pezze che servivano. Non esiste più un mercato di gennaio per diventare forti, ma gli acquisti principali si fanno in prospettiva: si comincia a lavorare per la prossima stagione”.

Anche Lo Monaco ha parlato di un calciomercato invernale poco vivace, giustificando in parte lo scarso coraggio delle italiane: “Il mercato di gennaio non va fatto per operare per forza, ma per andare a sistemare in maniera oculata e intelligente le lacune che si sono registrate nella prima parte di campionato. Poi credo che sia giusto pensare anche alla stagione successiva andando a valutare i possibili inserimenti”.

Infine, sempre Lo Monaco ha criticato il mercato di De Laurentiis: “Il Napoli ha fatto dei colpi superflui che non so che cosa possano aggiungere. Ngonge è un buon giocatore ma può giocare soltanto come alternativa a Politano. Hanno speso 30 milioni per Lindstrom, che è un giocatore talentuoso, e non gli concedono mai continuità”.