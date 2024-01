Luton Town-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Brighton è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Ancora nessuna sconfitta nel 2024 per il Luton Town, reduce dalla vittoria di Goodison Park con l’Everton nel quarto turno di FA Cup. Si è trattato del secondo successo di fila per gli Hatters dopo quello con il Bolton, battuto dieci giorni prima sempre con lo stesso risultato (1-2). Decisiva la rete di Woodrow in pieno recupero, gol che ha permesso alla squadra di Rob Edwards di qualificarsi al turno successivo ed evitare un altro dispendioso replay.

Nell’ultima sfida di campionato, invece, il Luton Town si era dovuto accontentare di un pareggio nello scontro diretto con il Burnley, terminato 1-1. Segnali positivi in vista del match con il Brighton nel turno infrasettimanale: gli Hatters sono terzultimi ma non sono affatto spacciati, visto che la zona salvezza dista una sola lunghezza e che c’è ancora da recuperare la partita con il Bournemouth, sospesa lo scorso dicembre per via del malore che ha colpito capitan Lockyer. Il tecnico ci crede più che mai, insomma, e cercherà di mettere in difficoltà anche i Seagulls di Roberto De Zerbi a Kenilworth Road, stadio in cui – pur vincendo – recentemente hanno fatto molta fatica Arsenal, Chelsea e Manchester City. Il Brighton continua con i suoi alti e bassi ma sembra stare meglio rispetto a qualche mese fa.

In campionato Brighton a secco da un mese

In FA Cup ha appena annichilito lo Sheffield United rifilandogli cinque gol (2-5), mentre due settimane prima – sempre in coppa – a fare i conti con la foga offensiva dei Seagulls era stato lo Stoke City, club che milita in Championship (2-4).

Stranamente però le ultime due gare di Premier League che hanno visto protagonisti Dunk e compagni sono terminate a reti bianche, sia quella con il West Ham che quella con il Wolverhampton (0-0). Due occasioni sprecate per una squadra che mira a rientrare nella lotta per un posto tra le prime cinque. Il Brighton infatti è settimo ma con otto punti da recuperare sul Tottenham quinto. De Zerbi deve sempre fare i conti con una lunga lista di indisponibili, da Veltman ad Ansu Fati, passando per Enciso e March. Mancheranno all’appello anche Adingra e Mitoma, impegnati rispettivamente in Coppa d’Africa e d’Asia.

Come vedere Luton Town-Brighton in diretta tv e in streaming

Luton Town-Brighton, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Luton Town in casa ha messo in difficoltà squadre più quotate e dovrebbe riuscirci anche con l’incostante Brighton. I Seagulls restano in ogni caso leggermente favoriti. E molto probabilmente si sbloccheranno anche dal punto di vista offensivo in una partita che si preannuncia godibile, visto l’atteggiamento spesso e volentieri spregiudicato da parte degli Hatters: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Luton Town-Brighton

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend, Adebayo, Morris.

BRIGHTON (3-4-3): Steele; Webster, Dunk, Igor; Hinshelwood, Gross, Gilmour, Estupinan; Buonanotte, Welbeck, Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2