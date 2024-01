Fulham-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Fulham-Everton è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il Fulham è reduce da un’intensa settimana di impegni nelle coppe nazionali e nel nuovo anno ha giocato un solo match di campionato, il derby con il Chelsea, perso 1-0 nel vicino Stamford Bridge. I Cottagers hanno però tenuto testa al Liverpool nella doppia semifinale di League Cup, tutt’altro che a senso unico. Battuti 2-1 all’andata ad Anfield Road, gli uomini di Marco Silva nel match di ritorno hanno messo paura ai Reds, fermati 1-1 a Craven Cottage.

Già terminata, invece, l’avventura in FA Cup: nel fine settimana la stanchezza per via degli impegni ravvicinati si è fatta sentire ed il Newcastle ne ha approfittato, segnando un gol per tempo con Longstaff e Burn (0-2). Fulham che adesso potrà concentrarsi esclusivamente sulla Premier League, dove è tredicesimo a quota 24 punti e per ora non rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. L’Europa però è lontanissima e l’obiettivo del tecnico portoghese è innanzitutto raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile, per potersi regalare una seconda parte di stagione all’insegna della tranquillità. L’ultimo successo del Fulham risale allo scorso 31 dicembre, quando a sorpresa i bianconeri fecero lo sgambetto ai cugini dell’Arsenal. Nell’impianto londinese in questo turno infrasettimanale sarà di scena l’Everton, che senza la penalizzazione di 10 punti – comminatagli a causa del mancato rispetto del fair play finanziario – sarebbe a +3 sui Cottagers, in una posizione di classifica relativamente tranquilla.

Everton, la penalizzazione pesa

Invece, in attesa del ricorso, i Toffees devono lottare per allontanarsi dalla zona rossa. Il Luton ha un punto in meno ma anche una partita da recuperare e potrebbe essere potenzialmente davanti.

Nel mese di gennaio, come il Fulham, l’Everton ha disputato un solo match di Premier League, pareggiando 0-0 con l’Aston Villa. In FA Cup invece la squadra di Sean Dyche si è fatta sopraffare dal Luton (1-2) dopo che nel turno precedente aveva avuto la meglio sul Crystal Palace nel replay. Il tecnico dei Toffees deve rinunciare a Doucouré e Gueye (in forse anche Gomes). Il Fulham invece non avrà Ballo-Touré, Iwobi e Bassey, ancora impegnati in Coppa d’Africa: previste comunque ampie rotazioni rispetto alla gara di coppa col Newcastle.

Come vedere Fulham-Everton in diretta tv e in streaming

Fulham-Everton, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

C’è un precedente molto recente ed è quello di League Cup dello scorso dicembre, vinto ai calci di rigore dal Fulham (i regolamentari erano terminati 1-1). L’Everton quest’anno ha fatto molto bene in trasferta – cinque vittorie finora – e potrebbe dare filo da torcere ad una squadra imprevedibile come quella di Marco Silva. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Fulham-Everton

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Raul Jimenez.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, McNeil; Calvert-Lewin, Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1