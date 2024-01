Formazioni ufficiali Napoli-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della finale di Supercoppa. Le ultime dritte.

L’attesa è finita. In Arabia si gioca la finalissima di Supercoppa, che mette in palio il primo trofeo della stagione. A contenderselo saranno Napoli ed Inter che, dopo aver battuto rispettivamente Fiorentina e Lazio, vogliono mettere le mani su quello che potrebbe essere definito uno snodo importante della stagione degli azzurri e dei nerazzurri. Sia Mazzarri che Inzaghi, però, sono chiamati a far fronte a diverse assenze. C’era molta attesa per capire quali sarebbero state le scelte dei due allenatori. Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 23 Zerbin; 21 Politano, 77 Kvaratskhelia; 18 Simeone.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

Napoli-Inter, il pronostico marcatori

Difficilmente il Napoli paleserà quei buchi che, in campionato, permisero alla compagine di Inzaghi di fare il bello e il cattivo tempo. Più verosimile, invece, che gli Azzurri opteranno per un approccio tattico piuttosto accorto, sulla scia di quanto avvenuto contro la Fiorentina. Lo strapotere fisico e tecnico dei nerazzurri, però, è apparso sostanzialmente disarmante. Sia pur di difficile decifrabili, è probabile che a fare la differenza, in questo genere di partita, possa essere alla fine l’inserimento di un centrocampista. Sotto questo punto di vista, le frecce a disposizione di Inzaghi sono molto più letali. Tra tutte, quella che maggiormente intriga questa sera è quella che porta a Nicolò Barella. Reduce da una prima parte di stagione importante anche se non impreziosita da tanti gol, l’ex Cagliari potrebbe caricarsi la squadra sulle spalle con una prova super. Apparso in ottime condizioni contro la Lazio, Barella potrebbe cogliere il bersaglio grosso con una conclusione delle sue dalla media-lunga distanza.

Napoli-Inter, probabili ammoniti e tiratori

Uno dei migliori del Napoli in una stagione piuttosto complicata per gli Azzurri, Matteo Politano non dovrebbe faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta difeso da Sommer. Golosa anche la candidatura di Zerbin, che contro la Fiorentina ha mostrato contenuti tecnico ed agonistico molto importanti. Sul fronte opposto, impossibile non prendere in considerazione le opzioni Calhanoglu e Dimarco, autentici cecchini in grado di esprimere la propria potenza da fuoco da un momento all’altro.

Sul fronte ammoniti, occhio soprattutto a Cajuste e a Juan Jesus, che potrebbero patire il palleggio e la qualità del centrocampo e dell’attacco dell’Inter. Sul fronte opposto, non è apparso al top Pavard, che spesso si è reso protagonista di interventi al limite per frenare le azioni di gioco avversarie. Per concludere, non è escluso che Giovanni Di Lorenzo, riproposto nella posizione di braccetto destro della difesa a tre, possa ricorrere ad un intervento oltre le righe per spezzare le trame di gioco nerazzurre.