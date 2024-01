Fognini e quella passione mai sopita per le campionesse del passato: il corteggiamento è stato estenuante, ma l’ha spuntata.

Era volato alla volta di Tenerife coi migliori presupposti. Voleva sgranchirsi le gambe, rimettersi in forma e poi cercare di riagganciare i suoi colleghi più illustri, nella speranza di tornare a competere contro di loro. Ma l’ultima parola, si sa, spetta sempre al destino. Che nel caso di Fabio Fognini, come di Matteo Berrettini, non è stato troppo clemente.

Entrambi i tennisti stanno facendo di tutto per tornare agli antichi splendori, ma soprattutto per ritrovare quella continuità che, a causa dei continui infortuni, è purtroppo venuta meno. Berrettini era partito per l’Australia certo di poter giocare, ma è rientrato in Europa di fretta e furia perché il piede destro, a quanto pare, dà ancora un po’ di fastidio. Stesso discorso per l’atleta sanremese, che ha lasciato le Canarie perché il problema al polpaccio si è ripresentato. Si è così cancellato dall’appuntamento successivo e ha fatto ritorno nel Bel Paese per sottoporsi a degli esami strumentali. Una brutta mazzata, insomma, che ha complicato, e non poco, questo inizio di stagione così promettente.

Per una brutta notizia con cui fare i conti ce n’è un’altra, però, che ci fa ben sperare circa il futuro di Fognini. Nelle scorse ore, infatti, è stato reso noto che il marito di Flavia Pennetta, indimenticabile campionessa azzurra, ha preso una decisione molto importante. Che avrà delle ripercussioni, naturalmente, sul prosieguo dell’anno e, più in generale, della sua carriera.

La Schiavone si mette in mezzo a Fognini e Pennetta

Fognini è entrato a far parte dello Schiavone Team Lab, l’Accademia fondata da un’altra stella intramontabile del tennis azzurro femminile. Come facilmente intuibile dal nome della struttura si tratta di Francesca Schiavone, leggenda sportiva e grande amica, tra le altre cose, della moglie del tennista originario di Arma Di Taggia.

A Milano Fabio troverà uno staff di alto rango che, così pare, fremeva al pensiero di averlo con sé. “Avere Fabio all’interno del team è sicuramente un valore aggiunto – ha detto l’ex campionessa e numero 4 al mondo – nonché un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Sono molto felice di questo ingresso. Abbiamo corteggiato Fabio in questi mesi e alla fine ce l’abbiamo fatta! Siamo orgogliosi di avere un giocatore come Fognini, che ha fatto la storia del tennis italiano, all’interno del nostro staff. Fabio è sicuramente un motivatore anche per i nostri ragazzi che hanno la fortuna di allenarsi quotidianamente insieme a lui”.

E anche l’atleta ligure, dal canto suo, si è detto felice di questa nuova e promettente collaborazione. “Sono contento di fare parte di questo nuovo progetto creato da Francesca – queste le sue parole, come riferisce Tennis italiano – che oltre ad essere una grande amica è una grande professionista. Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli quindi non vedo l’ora di iniziare!”. E se son rose, speriamo, fioriranno.