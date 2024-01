Delusione Leao: “Il Milan può cederlo per rifondare l’attacco”

Rafael Leao sta deludendo i tifosi del Milan: da troppe partite non segna e non incide, e non è escluso che il club possa cederlo.

L’agente FIFA Claudio Mossio ha parlato ai microfoni di Tv Play spiegando come mai, dal suo punto di vista, il Milan potrebbe rivedere la posizione di Leao e cederlo in estate.

L’agente è partito analizzando il mercato invernale: “Il calciomercato di gennaio è un po’ particolare. Grandi colpi non credo ce ne saranno anche perché la disponibilità economica delle italane in questo momento è quella che è e quelle che possono sono quelle che forse stanno anche meglio“.

“Juve e Inter potrebbero forse fare qualcosina in più, ma sono due squadre che in questo momento sono decisamente competitive e anche complete. Di conseguenza io penso che qualcosina sicuramente farà il Napoli che inaspettatamente non è nelle posizioni che gli competono“.

“Sicuramente Yildiz è esploso: la Juventus ha fatto questo grandissimo lavoro negli ultimi anni con i giovani che finalmente ha iniziato a lanciare dalla fine della scorsa stagione“. Per Musso da quest’anno la Juve ha quindi a disposizione giocatori importanti e giovani in più posizioni.

“Per quel che riguarda l’attacco, penso che Chiesa in questo momento sia nella sua posizione forse il più forte giocatore che c’è in Italia. Privarsene sarebbe un peccato, anche perché la Juventus sta tornando a livelli alti e pensando a una presenza importante in Champions League il prossimo anno, che credo sia scontata ormai, avere più alternative sarà importante“.

Per Musso dare via Chiesa vorrebbe dire dover investire per prenderne un altro dello stesso livello. “Credo che possano servire entrambi e che possano anche coesistere tutto sommato in determinate partite con il nuovo tipo di gioco che sta facendo la Juventus, Vlahovic si è confermato quello che è, un ottimo giocatore, il modo in cui la Juventus sta giocando è più offensivo ultimamente e questo gli ha dato la possibilità di tornare ad alto livello“.

Leao non incide più: “Il Milan può cederlo“

“Su Leao la vedo diversamente rispetto a Chiesa“, ha spiegato Musso. “Stiamo parlando sempre di grandissimi giocatori, però Leao non è mai stato continuo. È stato determinante in alcune partite e poco presente in altre. A livello internazionale è stimato ovunque e quindi potrebbe anche essere un giocatore richiesto all’estero“.

Per Musso il Milan potrebbe cederlo, magari in Premier: “La cessione darebbe la possibilità al Milan di cambiare radicalmente il reparto offensivo. Lì il Milan ha bisogno di più di un innesto considerando l’età di un grande giocatore come Giroud e la qualità di Jovic. Quindi vedo Leao come un giocatore cedibile: può valere tanto, vicino alla tripla cifra se non quella“.

“Davanti l’Inter al completo, cioè senza assenti può può giocarsela contro chiunque anche a livello internazionale, non solo in Italia“, ha aggiunto l’agente. “È una squadra che oltre ad avere giocatori decisamente importanti ha equilibrio, forza e sta giocando anche bene. Quindi io credo che l’Inter sia decisamente competitiva… Sanchez in questo momento non vale Lautaro Martinez, eccetera eccetera… si sa, ma l’anno prossimo potrebbe arrivare un attaccante più continuo e affidabile“.

“Mourinho a Napoli mi sembra un po’ Fantacalcio. Non credo molto a questo“, ha concluso l’agente FIFA. “Ha appena concluso un ciclo alla Roma, e io credo che possa avere altri interessi fuori dall’Europa, anche perché so che comunque lui non dispiacerebbe andare in Arabia. La vedo difficile molto difficile questa e poi la coesistenza di due personaggi come De Laurentiis e Mourinho non sarebbe semplicissima“.