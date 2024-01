Costa d’Avorio-Nigeria, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Costa d’Avorio-Nigeria è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca giovedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

La Costa d’Avorio ha messo le cose in chiaro sin da subito nella prima giornata della fase a gironi, liquidando senza grossi problemi la Guinea-Bissau e restando l’unica selezione a punteggio pieno nel gruppo A.

Un “messaggio” arrivato forte e chiaro alla Nigeria, l’altra grande favorita di questo girone, che potrebbe rivelarsi uno dei più equilibrati. Osimhen e compagni, invece, non sono andati al di là di un pareggio contro la Guinea Equatoriale: non è bastato il solito gol del centravanti del Napoli per prendersi i primi tre punti e rispondere così ai rivali ivoriani. Un risultato che mette già con le spalle al muro le Super Aquile, costrette ad aggiudicarsi, o almeno evitare la sconfitta nello scontro diretto con la selezione del paese ospitante per evitare brutti scherzi nell’ultima giornata. Discorso diverso per gli Elefanti, che in caso di vittoria sarebbero già certi di approdare agli ottavi di finale. La Costa d’Avorio nel debutto non ha fatto altro che confermare l’ottimo momento attraversato nell’ultimo anno solare, in cui le uniche sconfitte sono state quelle con Algeria e Zambia.

Nigeria, non basta Osimhen

In gol l’ex Udinese Fofana, oggi all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, poi a rendere ancora più rotondo il risultato ci ha pensato l’attaccante della Stella Rossa, Krasso.

Rimandata invece la Nigeria, che non aveva entusiasmato neppure nelle uscite precedenti alla Coppa d’Africa: da settembre in poi l’unica vittoria in cinque partite è arrivata in un’amichevole con il modesto Mozambico. Poche selezioni in questo torneo possono vantare un attacco assortito come quello nigeriano (Lookman, Osimhen, Moffi, Iheanacho) ma quella allenata dal portoghese Jose Peseiro dovrà necessariamente diventare più “squadra” per puntare ad un trofeo che manca dal 2013.

Come vedere Costa d’Avorio-Nigeria in diretta tv e in streaming

Costa d’Avorio-Nigeria, in programma giovedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Costa d’Avorio in fiducia e con il fattore campo dalla propria parte, ma attenzione alla voglia di riscatto della Nigeria dopo la falsa partenza. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per assistere ad una gara equilibrata, in cui le due squadre dovrebbero andare a segno entrambe. Un pareggio non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Nigeria

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba.

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Lookman, Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1