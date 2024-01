Egitto-Ghana, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Egitto-Ghana è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

I due risultati più sorprendenti della prima giornata della fase a giorni riguardano entrambi il gruppo B, quello in cui sono state sorteggiate due delle selezioni più blasonate del continente, Egitto e Ghana.

Sia i Faraoni che le Black Stars, tuttavia, all’esordio hanno tradito le aspettative: Salah e compagni, vicecampioni in carica, sono riusciti ad evitare solo all’ultimo secondo la sconfitta con il Mozambico grazie ad un rigore dell’attaccante del Liverpool (2-2); clamoroso, invece, quanto accaduto nel match che vedeva protagonisti la rappresentativa ghanese, battuta a sorpresa da Capo Verde (1-2). Una falsa partenza che costringe gli uomini guidati da Rui Vitoria e quelli allenati da Chris Hughton a non sbagliare la partita successiva, che diventa una sorta di scontro da dentro o fuori. L’Egitto in questo momento ha un punto in più del Ghana in classifica ed è appaiato ai mozambicani. L’ultima volta in cui i Faraoni non sono riusciti a vincere nessuna delle prime due gare della manifestazione è stato nel lontano 1992. Con il pareggio di domenica i nordafricani hanno allungato a sei la striscia di risultati positivi: non perdono dallo scorso settembre.

Sfida tra deluse

C’era stata invece qualche avvisaglia di un possibile flop per quanto riguarda il Ghana: da ottobre in poi le Black Stars erano state capaci di prevalere solo sul Madagascar.

Il selezionatore Hughton spera di poter contare su uno dei suoi uomini migliori, l’attaccante del West Ham Kudus, assente nel match d’esordio con Capo Verde. In caso di forfait, il commissario tecnico chiederà un piccolo sforzo alle altre stelle della nazionale dell’Africa occidentale, Salisu, Inaki Williams e i due fratelli Ayew. Non ci saranno grosse novità nell’11 dell’Egitto, che in attacco confermerà il tridente formato da Salah, Mohamed e Trezeguet.

Come vedere Egitto-Ghana in diretta tv e in streaming

Egitto-Ghana, in programma giovedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

I precedenti fanno sorridere l’Egitto, mai battuto nelle ultime quattro sfide con il Ghana. I Faraoni partono leggermente favoriti anche stavolta in una gara in cui nessuna delle due può permettersi di fare troppi calcoli. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Egitto-Ghana

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Hegazy, Abdelmonem, Hamdi; Zizo, Elneny, Fathi; Salah, Mohamed, Trezeguet.

GHANA (4-5-1): Ofori; Odoi, Dijku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba, Paintsil, Konigsdorffer, J. Ayew; Semenyo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1