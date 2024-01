Sinner-de Jong, Australian Open: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-de Jong è un match valido per il secondo turno degli Australian Open: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Un altro olandese per Jannik Sinner, che anche nel secondo turno degli Australian Open ’24 partirà nettamente favorito nei confronti dell’avversario di turno. Sulla carta, infatti, Jesper de Jong, numero 161 del ranking mondiale, dovrebbe essere meno insidioso del suo connazionale Botic van de Zandschulp, che rispetto a lui stazione da tempo tra i primi 60 al mondo e vanta molta più esperienza nel circuito maggiore.

L’azzurro lo ha battuto senza grossi problemi, confermando il pronostico della vigilia. Un 3-0 che non lascia spazio a dubbi: Sinner ha sostanzialmente avuto la partita in mano sin dall’inizio, faticando solo nel secondo set (6-4 7-5 6-3). Quasi perfetto, insomma, l’altoatesino. Che non dà l’impressione di aver perso lo smalto dell’ultima parte della scorsa stagione, conclusa con la finale alle Atp Finals e la storica vittoria della Coppa Davis con l’Italia. Continuare a risparmiare energie sarà fondamentale se l’obiettivo è arrivare fino in fondo. Almeno fino alla semifinale, dove molto probabilmente affronterà il campione in carica Novak Djokovic. Ecco perché il numero uno d’Italia dovrà cercare di sbrigare la pratica de Jong nel più breve tempo possibile: Sinner cercherà di chiuderla ancora una volta in tre set, come fatto con van de Zandschulp, non concedendo all’avversario la minima chance di entrare in partita.

Con il tennista olandese, di un anno più grande di lui, non ci sono precedenti. In compenso de Jong, proveniente dalle qualificazioni, ha già battuto un italiano (Brancaccio) per poter iniziare la scalata verso il main draw di Melbourne. Successivamente si è imposto sul brasiliano Meligeni Alves ed infine sull’argentino Carabelli, approdando nel tabellone principale. Nel primo turno ha dovuto sovvertire i pronostici, eliminando l’argentino Cachin.

Dove vedere Sinner-de Jong in diretta tv e streaming