I pronostici di martedì 16 gennaio: Serie A, Coppa d’Africa, FA Cup, Coppa del Re

I pronostici di martedì 16 gennaio: c’è Juventus-Sassuolo in Serie A, tre partite di Coppa d’Africa, due di Coppa d’Asia, i replay di FA Cup e la Coppa del Re.

La lunghissima prima giornata del girone di ritorno di Serie A volge al termine con l’ultimo posticipo tra Juventus e Sassuolo. La partita di andata vinta dalla squadra di Dionisi ha rappresentato il punto di svolta dei bianconeri, che da allora non hanno più perso riuscendo a reggere il ritmo dell’Inter capolista.

Per continuare il testa a testa per lo Scudetto servono però i tre punti, e viste le difficoltà mostrate successivamente dal Sassuolo stavolta non dovrebbero esserci sorprese. L’unica novità potrebbero essere i gol: nelle ultime cinque partite ufficiali la Juve ha svoltato verso l’over 2,5, collezionandone quattro con ben quindici gol segnati.

Pronostici altre partite

In Coppa d’Africa vittorie alla portata per Tunisia e Mali contro Namibia e Sudafrica, mentre in Coppa d’Asia l’Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta con l’Oman in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Arabia Saudita vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Arabia Saudita-Oman, Coppa d’Asia, ore 18:30

Vincenti

• Tunisia (in Tunisia-Namibia, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Mali (in Mali-Sudafrica, Coppa d’Africa, ore 21:00)

• Juventus (in Juventus-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Barnsley-Carlisle, League One, ore 20:45

• Birmingham City-Hull City, FA Cup, ore 20:45

• Juventus-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Excelsior Maassluis-ADO Den Haag, Coppa d’Olanda, ore 18:45

• Excelsior Rotterdam-Groningen, Coppa d’Olanda, ore 20:00

Il “clamoroso”

Burkina Faso vincente con un gol di scarto (in Burkina Faso-Mauritania, Coppa d’Africa, ore 15:00)