Esonero Mourinho ufficiale: i bookmaker lo avevano anticipato con la quota che era crollata nella giornata di ieri dopo la batosta col Milan.

Un esonero che era nell’aria. E pensare che nemmeno un mese fa, dopo la bella vittoria contro il Napoli, il destino di Mourinho sembrava essere davvero forte dentro la Roma. Ma dopo quell’affermazione prima di Natale sono arrivate in serie la sconfitta contro la Juventus, quella nel derby contro la Lazio in Coppa Italia che ha fatto malissimo e infine quella di domenica scorsa contro il Milan che ha definitivamente buttato nello sconforto i tifosi giallorossi. E adesso si parla di addio anticipato.

Un addio che sembrava scritto. Mourinho in questo periodo non ha mai fatto un poco di mea culpa, ma addossato sempre le colpe sugli infortuni e sul FPF finanziario che blocca il mercato della Roma. Ma 29 punti in 20 giornate sono pochissimi. E da oltre 21anni la Roma non aveva una classifica del genere. Mettiamo le cose in chiaro: se ci fosse stato un altro allenatore in questo momento dentro Trigoria allora l’addio si sarebbe già materializzato da un pezzo. Ma Mou sappiamo è un’altra cosa. Anche se adesso la sua posizione è davvero in bilico.

Esonero Mourinho, crolla la quota

Dicevamo: subito dopo la gara contro il Napoli un addio anticipato di Mourinho era dato a oltre 10 volte la posta. Quindi il tecnico portoghese sembrava essere in una botte di ferro. Ieri però, il sito della Snai, quotatva il suo esonero a 1,75 volte la posta. Un nulla proprio, per una decisione che sembra essere ormai quasi presa da parte dei Friedkin.

E come successore? I nomi nel caso sono molti: da Antonio Conte, favorito a 5, ma anche Italiano e Thiago Motta, gente che però ha già una panchina e che quindi non si può muovere adesso. Difficile anche che il tecnico pugliese decida di salire in corsa, quindi in caso di addio la soluzione più probabile è quella di un traghettatore. E si parla di Daniele De Rossi.

Questo il comunicato ufficiale della Roma

“L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.

Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021.

Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.

“Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato.

“Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”.