Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Serie A in programma questa sera a Torino

Si chiude questa sera la giornata di Serie A con la sfida in programma a Torino tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Federico Dionisi. Due squadre che hanno bisogno assoluto di punti per motivi diametralmente opposti: i bianconeri per stare attaccati all’Inter: i neroverdi per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona rossa, che si era pericolosamente avvicinata dopo un paio di uscite a vuoto. Le motivazioni quindi ce le hanno entrambe per fare bene. Anche se la Juve per stare agganciata alla truppa di Simone Inzaghi non può permettersi nemmeno un passo falso.

Ecco quindi le decisioni ufficiali dei due tecnici (qui trovate invece il nostro pronostico sulla partita) e, di conseguenza, anche quelle che sono le nostre previsioni sull’andamento del match e su quelli che potrebbero essere i protagonisti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo, il pronostico marcatori

Nelle ultime uscite Dusan Vlahovic ha dimostrato di essere tornato quell’attaccante letale che la Juve ha preso a suon di milioni dalla Fiorentina. Oltre all’assist di tacco per Rabiot nella vittoria sulla Roma, anche la rete di testa, bellissima, che ha regalato tre punti alla Juve nella trasferta di Salerno. Ecco, anche stasera il serbo potrebbe trovare di nuovo la via della rete. Insieme a Yildiz lì davanti forma una coppia quasi perfetta. Il momento è ottimo, e allora appare quasi scontato che riesca a trovare il gol.

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo, pronostico tiratori e ammoniti

Difficile trovare uno che in casa Juventus potrebbe essere ammonito. Analizzando quello che potrebbe essere l’andamento del match, crediamo che i bianconeri possano tenere in mano il pallino del gioco. Ed ecco però che, magari con una ripartenza, il Sassuolo potrebbe rendersi pericoloso. E in questo caso potrebbero andare in difficoltà i centrali difensivi. Diciamo Rugani, che gioca poco e che è stato ammonito anche contro la Salernitana. Cambiaso giocherà a destra e avrà un cliente imprevedibile come Laurienté: altro giallo da valutare. In casa Sassuolo invece occhio a Boloca e Matheus Henrique: sulle loro zolle si potrebbe abbassare Yildiz alla ricerca di spazio. La velocità sul breve del turco potrebbe metterli in difficoltà.

Potrebbe trovare lo specchio della porta Bremer, di testa ovviamente, in una sortita offensiva sugli sviluppi di un calcio da fermo. Il difensore ha i tempi giusti. Pinamonti invece in casa Sassuolo la porta la vede, e dovrebbe riuscire anche a centrare i pali di Szczesny. Occhio anche a Yildiz, che almeno in due circostanze potrebbe tentare la conclusione, anche dalla distanza.