Berrettini e quel pit-stop in Marocco: l’hanno inchiodato

Berrettini, galeotta fu la vacanza in Marocco: ecco cosa sta succedendo all’indomani del suo ritiro dagli Australian Open.

Un atleta che aspira a grandi risultati non ha il diritto, secondo gran parte dell’opinione pubblica, di avere una vita privata. Di divertirsi, di concedersi del tempo libero. Di innamorarsi come qualunque essere umano sulla faccia della terra. Tant’è che ogni volta che uno sportivo si fidanza è come se “tradisse”, in qualche modo, il suo impegno coi tifosi.

Non è così, naturalmente, ma questo pregiudizio è ormai così ben radicato che non c’è modo di estirparlo. Men che meno da quando esistono i social network. In passato ne hanno pagato le spese i campioni più disparati e oggi, tra i tanti messi alla gogna, tocca a Matteo Berrettini espiare la grande colpa di voler bene a una donna. La notizia della sua relazione con l’ex velina Melissa Satta è stata accolta, sin dall’inizio, con grande disappunto. E la showgirl, in men che non si dica, si è tramutata nel capro espiatorio che spiegherebbe gli innumerevoli infortuni, i ritiri e il drastico “peggioramento” della situazione sportiva del tennista romano.

Un tennista che ha sempre fatto i conti con un fisico molto fragile e che, per colpa di questo, non è mai stato troppo continuo come altri suoi colleghi. L’origine dei suoi problemi si perde in realtà nella notte dei tempi, ma tant’è: all’improvviso, la colpa è tutta di Melissa e dell’amore che lega il finalista di Wimbledon 2021 a una donna che paga lo scotto di essere molto bella.

Berrettini e la fake news sui social: che marasma

Anche stavolta, gira che ti rigira, è colpa della Satta. Sarebbe sua, o questo almeno è quello che sostengono i detrattori, la colpa dell’inaspettato forfait di Berrettini alla vigilia degli Australian Open.

Nelle ultime ore è girata voce, sui social network, che Matteo si sia recato in Marocco, in occasione del Capodanno, insieme a Melissa e al figlio dell’ex velina, Maddox. E che avrebbe preferito trascorrere qualche giorno con lei piuttosto che concentrarsi in vista del gran rientro nella terra dei canguri. Pare che, in realtà, non sia andata proprio così.

Matteo sarebbe sì dovuto partire insieme alla sua dolce metà, ma avrebbe poi rinunciato al viaggio su richiesta del suo nuovo allenatore, Francisco Roig. Gli avrebbe consigliato, come riferisce il Corriere della Sera, di procedere con degli allenamenti mirati a Montecarlo e lo avrebbe convinto, pertanto, a rimanere in Europa. Una fake news che ha azionato, per l’ennesima volta, il tritacarne nel quale più e più volte è finito Berrettini. Ingiustamente. Come sempre.