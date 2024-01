Sinner a briglie sciolte: guai a sbagliare, non si fa

Sinner senza peli sulla lingua, l’ha detto davvero. Le parole del tennista altoatesino hanno fatto il giro dei social.

Un debutto sul velluto e ampiamente prevedibile ma, non per questo, meno importante o significativo. Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino agli Australian Open nel migliore dei modi, senza indugiare o tentennare. Confermando, quindi, i miglioramenti che già si erano visti nella parte finale della scorsa stagione.

Adesso dovrà affrontare il secondo turno, ma la mente vaga già ben oltre la prima settimana di gioco. L’obiettivo da centrare, manco a dirlo, è la semifinale con Novak Djokovic, a caccia del titolo e anche di riscatto. Ha perso l’ultimo faccia a faccia con l’altoatesino – quello che praticamente è valso la Coppa Davis al battaglione azzurro – motivo per il quale sarà senz’altro impaziente, conoscendolo, di prendersi la sua rivincita. Ma Sinner non ha fretta. Dopo un mese così intenso, interamente trascorso ad allenarsi e a lavorare sul fisico, a Melbourne vuole divertirsi. E godersi la magica atmosfera di quello che, non a caso, è chiamato Happy Slam.

Lui felice lo è di certo, per il momento, e questo lo si è visto chiaramente dal sorriso che ha sfoderato quando, alla fine della partita che lo ha visto imporsi su Botic van de Zandschulp, è stato intervistato in campo. Quello che ha afferrato il microfono è sembrato un Sinner inedito, con tanta voglia di scherzare. Molto meno impostato di come sia apparso, talvolta, in passato.

Sinner incontenibile: siparietto tutto da ridere

Durante l’intervista gli è stato chiesto come proceda la collaborazione con Darren Cahill, il supercoach australiano che ha affiancato Simone Vagnozzi alla “guida” del talentuoso altoatesino dalla zazzera rossa. E Jannik, dal canto suo, ne ha approfittato per prenderlo un po’ in giro.

Quando gli è stato chiesto come abbiano fatto a coniugare il suo essere sofisticato con il fatto che l’attività preferita di Cahill sia mangiare il pasticcio di carne, la risposta del tennista è stata esilarante. “Abbiamo un bellissimo rapporto – ha detto Sinner – ma siamo ancora un po’ lontani (intendeva alludere alle abitudini alimentare, come capire tra poco, ndr). Per me è importantissimo averlo nel mio angolo, mi dà grande fiducia e tranquillità, ed è quello di cui ho bisogno come giocatore”.

Poi, è arrivato il momento dello sfottò. “Piano piano sta diventando sempre più italiano – ha aggiunto il numero 4 del mondo – quindi proviamo a insegnargli che tipo di pasta va mangiato e quale va evitato“. “Guardalo, quello è un gesto italiano”, ha poi aggiunto, alludendo al fatto che Darren, divertito dal siparietto, stava gesticolando come a dire che non c’era niente di vero in ciò che il suo pupillo stava raccontando.