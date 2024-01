Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone: pronostico marcatori, tiratori, ammoniti

Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Serie A in programma questa sera a Bergamo

La classifica per il Frosinone di Eusebio Di Francesco inizia a farsi preoccupante. La squadra laziale non vince da molto tempo e adesso, dopo un avvio di campionato davvero importante, si deve guardare alle spalle.

Ma è difficile stasera contro l’Atalanta, che arriva a questo match dopo la bella vittoria sul Milan in Coppa Italia e che vuole i tre punti per avvicinarsi al quarto posto, quello che vale la qualificazione alla Champions League. Gasperini dovrà rinunciare a Lookman, andato in Coppa d’Africa con la Nigeria: ed è una perdita importante per il tecnico dei lombardi che però, nonostante tutto, ha una rosa migliore e che quindi potrebbe riuscire a prendersi una vittoria pesante. Ma andiamo a vedere dopo aver letto le formazioni ufficiali, quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Bonifazi, Okoli, Lusuardi, Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui.

Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone, il pronostico marcatori

L’appuntamento con il gol manca da un poco di tempo. Ma stasera, Scamacca, dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. La sua stagione era iniziata alla grande, poi qualche stop di troppo non gli ha permesso di giocare con continuità. L’attaccante è alla ricerca di riscatto, anche per prendersi una convocazione per il prossimo Europeo. Ci sta, quindi, una rete del centravanti di Gasperini.

Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone, pronostico tiratori e ammoniti

Questione ammoniti: Ruggeri a sinistra se lo dovrà vedere molto spesso con Soulé, uno dei più in forma in questa stagione e in generale il migliore del Frosinone. Quindi l’esterno del Gasp, assai giovane, potrebbe avere qualche difficoltà nel corso del novanta minuti. In casa ciociara, invece, occhio al solito Barrenechea, che in mezzo al campo non si tira mai indietro e che molto spesso entra tra i cattivi. Potrebbe succedere così anche questa sera. Possibilità di giallo anche per Kolasinac, per lo stesso motivo di Ruggeri, e per Bonifazi del Frosinone, al debutto in campionato con la nuova maglia che potrebbe prendersi il provvedimento disciplinare.

Tiratori invece: Scalvini quando sale in area di rigore, soprattutto nelle occasioni di palla inattiva, riesce molto spesso a trovare il tempo giusto. Una sua conclusione la proveremmo. Stesso discorso, ma non per il colpo di testa, anche per Koopmeiners – decisivo contro il Milan – e il solito Soulé dall’altro lato. Loro possono provarci anche dalla distanza.

Alzando anche un poco la posta in ballo, Holm e Miranchuk, protagonisti anche in Coppa Italia contro il Milan, potrebbero trovare lo specchio della porta, anche più di una volta. Così come Harroui lo potrebbe fare nelle fila del Frosinone.