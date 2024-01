Gratta e vinci, furto da manuale: gliel’ha fatta sotto il naso

Gratta e vinci, è stato il gesto più crudele di tutti i tempi: non riuscirai a credere a quello che ha fatto questa donna.

Sarà anche divertente, ma di certo è altrettanto crudele. O meglio, per qualcuno lo è stato di sicuro, visto e considerato com’è andata a finire. Tanto più che nessuno, pur volendo, avrebbe potuto aspettarsi un epilogo del genere.

Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dal principio. Iniziamo col dire, allora, che i fatti narrati sono avvenuti nel Kentucky, presso un centro odontoiatrico di Louisville. Ogni anno, in prossimità del Natale, i titolari organizzano una festa con i controfiocchi alla quale partecipa tutto il personale in servizio presso la struttura. E puntualmente, i dipendenti finiscono per fare lo stesso gioco. Negli Stati Uniti lo chiamano Dirty Santa o Yankee Swap e consiste in una sorta di furto reciproco di regali.

Tutti i doni portati alla festa vengono messi al centro della stanza, mentre i giocatori si siedono in cerchio attorno ad essi. A turno, ogni partecipante decide se “pescare” il suo dono tra i regali ancora al centro della stanza o se rubare il pacchetto già ritirato, invece, dal giocatore del turno precedente. Naturalmente, il divertimento sta tutto nel furto, motivo per il quale è raro che qualcuno decida di prendere un pacchetto che non sia ancora stato scelto da nessuno.

Gratta e vinci, che gioco crudele: non poteva scegliere meglio

A Lori Janes, direttrice della struttura, il destino aveva portato in dono durante il gioco un buono del valore di 25 dollari da spendere in una catena di grandi magazzini americana. Ed era tutto sommato felice del suo regalo, se non fosse che un collega, subito dopo, glielo ha sottratto.